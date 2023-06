Il Psg frena su Thuram: il piano del Milan che valuta Guler e Chukwueze

MILANO - Il Milan è più fiducioso di riuscire a convincere Marcus Thuram e mettere a segno un gran colpo per l’attacco. Nelle ultime ore sembra che il francese sia più vicino, con l’amministratore delegato Giorgio Furlani che ha alzato il pressing. Il Psg infatti ha leggermente mollato la presa , raffreddandosi dopo che la trattativa per ingaggiare Julian Nagelsmann è naufragata. Infatti l’ex allenatore del Bayern Monaco era uno degli sponsor principali per il francese in uscita a parametro zero dal Borussia Monchengladbach. Ora il Milan è tornato con ancora più forza, consapevole però che le difficoltà sono dietro l’angolo, perché anche altre società stanno spingendo, come il Lipsia. Il Milan ha alzato la proposta a 5 milioni bonus compresi , e spera di poter convincere Thuram, che in passato non ha negato di simpatizzare proprio per i rossoneri.

Guler e Chukwueze le tentazioni per la trequarti

Sulla trequarti il club di via Aldo Rossi sta pensando di fiondarsi su Arda Guler, che si è messo in mostra agli occhi dell’Europa con un gol bellissimo nella gara tra la sua Turchia e il Galles. Una rete confezionata con un gran tiro a giro che si è infilato all’incrocio dei pali. Le qualità del talento 18enne del Fenerbahce sono note da tempo, ma la rete con la nazionale maggiore le hanno messe ancora di più in risalto. Due sono gli ostacoli principali per la trattativa. Il primo riguarda la concorrenza agguerrita con i maggiori club europei, e il rischio che il prezzo possa alzarsi. La seconda questione riguarda invece la richiesta di commissioni piuttosto alte della famiglia del giocatore. Il Fenerbahce ha già rispedito al mittente diverse proposte, tuttavia esiste una clausola da 17,5 milioni di euro che potrebbe essere pagata per mettere le mani su Guler. Il “Messi turco” però non è l’unico obiettivo perché i rossoneri stanno trattando contemporaneamente con il Villarreal per Samuel Chukwueze. La richiesta degli spagnoli è di almeno 20 milioni di euro per far partire il 24enne nigeriano al suo ultimo anno di contratto.

Milan, idea Reijnders per il centrocampo

Non c’è solamente il reparto offensivo da rinforzare, con Guler, Chukwueze e Thuram in prima fila, ma anche un centrocampo da irrobustire dopo l’infortunio molto grave a Ismael Benancer che resterà fuori fino a dicembre. Tra i profili valutati da Moncada e Furlani c’è anche quello dell’olandese Tijjani Reijnders, centrocampista di proprietà dell'AZ Alkmaar. Il 24enne è stato utilizzato sia a centrocampo che sulla trequarti, è un centrale duttile che può essere sfruttato in più ruoli da Stefano Pioli. Nello scorso campionato si è fatto notare specialmente per continuità, avendo giocato 54 partite tra coppe e campionato. Otto reti e undici assist per l’olandese che da qualche tempo è sul taccino di Geoffrey Moncada e dei suoi collaboratori. Il Milan in Belgio e Olanda ha una fitta rete di osservatori, così come in Francia, e la segnalazione di Tijjani Reijnders è piaciuta ai piani alti della sede milanista. Ora è tempo di scegliere se affondare il colpo o spostare il mirino su altri obiettivi.