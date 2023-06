Thuram, è derby di mercato Milan-Inter: la situazione

MILANO - È sempre derby tra Inter e Milan, anche sul calciomercato. Oltre a essere entrambe in corsa per Davide Frattesi dal Sassuolo, c'è anche un attaccante presente nella lista degli acquisti di entrambi i club. I nerazzurri, infatti, stanno cercando di superare i rossoneri nella corsa a Marcus Thuram, che si libera a parametro zero dal Borussia Monchengladbach: si tratta d'altronde di un obiettivo che è stato considerato nelle sessioni di mercato precedenti e adesso l'Inter sta cercando di ristabilire un contatto per valutare la fattibilità dell'affare, offrendo al nazionale francese un ruolo centrale nel loro nuovo progetto tecnico.