Idea Milan: c'è il baby Emegha per l'attacco

MILANO - La scommessa futuribile si chiama Emanuel Emegha: il Milan non ha mai bloccato la ricerca del vice-Giroud , nemmeno in queste settimane che accendono i riflettori su altri reparti. Lo scouting rossonero perlustra l’Europa , non a caso qui si tratta di un bomber di vent’anni appena compiuti. Emegha è olandese come Reijnders - l’obiettivo per il centrocampo - e ha già messo a bilancio 9 reti nell’ultimo campionato austriaco con la maglia dello Sturm Graz. Il suo biglietto da visita alla scorsa stagione a livello internazionale è stato un gol al debutto in Europa League, il contesto dove Emegha ha assaggiato anche lo stadio Olimpico : come avversario della Lazio nel pareggio strappato in ottobre. Tra i dieci e i quindici milioni , il Milan potrebbe chiudere con lo Sturm Graz.

Calciomercato Milan, la tabella di marcia

In un reparto che si è già svuotato per l’uscita di Maldini - in prestito all’Empoli - e che probabilmente saluterà anche Origi e Colombo (il pressing del Genoa può diventare insistente). Intanto ieri Reijnders, obiettivo deciso e preciso del Milan, non ha messo piede in campo nell’amichevole pareggiata dall’Az Alkmaar contro lo Shakhtar Donetsk. Il centrocampista che ha un costo del cartellino di poco superiore ai venti milioni - ma la dirigenza milanista sta lavorando per limare il prezzo, e metterlo a disposizione di Pioli in tempi rapidi - ha svolto lavoro individuale. Non è un separato in casa con la società olandese, ma di sicuro Reijnders una preferenza l’ha già espressa: il suo accordo con il Milan ha riempito di contenuti la trattativa tra l’Az e i vertici rossoneri, che oscilla sempre tra quei 5 milioni di differenza colmabile con i bonus. Fanno muro, dall’Olanda, aspettando che da domani il Milan torni alla carica. L’impressione è che, anche prendendosi il proprio tempo per avere Reijnders, alla fine Furlani e Moncada possano aggiungere un altro centrocampista alla collezione estiva.

Milan, un tesoretto dalla cessione di Tonali

Lo slancio milanista ha con sé gli effetti del tesoretto derivato dalla cessione di Tonali: inevitabile la sgasata. Così, mentre è in via di definizione anche l’acquisto di Pulisic - il bis di colpi rossoneri dal Chelsea, dopo che è arrivato Loftus-Cheek - il Milan fa i conti con una cifra investita pari praticamente a quella dell’estate scorsa (quando i colpi onerosi erano stati De Ketelaere e Thiaw). Qui non è ancora finita, però. E in una volta sola, i giocatori da sostituire nel centrocampo del Milan sono diventati due: all’infortunato Bennacer si è aggiunto il sacrificato Tonali. Versare 30 milioni sull’unghia per Musah, quello che vorrebbe il Valencia, significherebbe di fatto andare in pari con quanto incassato dal regista passato al Newcastle. Di sicuro il Milan non si piegherà alle condizioni degli spagnoli, per il giocatore che ha molti estimatori in Premier League. Né parteciperà ad alcuna asta. Guler è stato depennato dalla lista rossonera per questo motivo, prima di finire al Real Madrid. Musah però continua a piacere, e il Milan monitora la situazione da vicino.