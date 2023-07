Milan, Loftus-Cheek si presenta e cita Sarri: la frase in conferenza

MILANO - "Non potevo dire di no a un club così prestigioso". Queste le prime parole di Ruben Loftus-Cheek da calciatore del Milan, che lo acquistato dal Chelsea per puntellare un centrocampo rimasto orfano di Tonali (ceduto al Newcastle) e dell'infortunato Bennacer.

Loftus-Cheek, le frasi sul Milan e quella su Sarri

"Per è un grande onore essere qui, Sono venuto per dimostrare il mio valore", ha aggiunto il 27enne inglese che ha parlato anche di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio con cui ha lavorato a Londra: "Con lui in panchina al Chelsea mi sono trovato molto bene: è stato un tecnico fondamentale per la mia maturazione". Ora la nuova avventura in Italia e Loftus-Cheek è carico: "Voglio riconquistare la maglia della Nazionale inglese ma al momento la mia priorità è fare bene con la casacca del Milan. Quanti gol farò? Non voglio stabilire obiettivi personali particolari, vorrei portare qui in Serie A la mia fisicità".

Milan, Loftus-Cheek 'annuncia' Pulisic

Loftus-Cheek 'annuncia' poi l'arrivo in rossonero di Christian Pulisic, suo compagno di squadra nel Chelsea: "Si tratta di un giocatore straordinario, che darà il proprio contributo alla rosa - ha spiegato il centrocampista inglese parlando del trequartista statunitense, atteso in Italia domani (mercoledì 12 luglio) -. Ci siamo sentiti, è uno dei migliori al mondo e dovrà dare tutto".