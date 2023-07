Milan, oggi sbarca Pulisic: Reijnders, si chiude

A Casa Milan è scattato il Pulisic day. L’americano sbarca questa mattina all’aeroporto di Malpensa per svolgere a metà mattinata le visite mediche e firmerà poi in serata il contratto in sede. Tutto pronto per l’annuncio di uno degli acquisti più importanti della campagna di rafforzamento estiva, perché Christian Pulisic è un giocatore tecnicamente valido ma con il desiderio di ritrovarsi dopo mesi complicati al Chelsea. Basti pensare che l’americano era stato pagato 64 milioni di euro dal Borussia nel 2019 e ora il Milan lo ha preso per venti milioni più bonus. Sottoscriverà un contratto di quattro stagioni, poi subito si metterà a disposizione di Pioli per lavorare con i nuovi compagni e con qualche volto già noto come Giroud, Tomori e Loftus-Cheek, amici ai tempi del Chelsea. Potrebbe scegliere la maglia numero 11 o 22, ovvero quelle indossate da Ibrahimovic e Kakà. Tatticamente potrebbe essere collocato sia come trequartista dietro la punta o esterno destro.