Musah al Milan, Rebic libera tutti

Una cessione low-cost per finanziare l'obiettivo di mercato inseguito da oltre un mese: aver sistemato Rebic comporta la buona riuscita dell'affare Musah per il Milan . Il trasferimento del croato al Besiktas ha permesso di sferrare l'attacco decisivo al centrocampista americano, costato una ventina di milioni comprensivi di bonus. Furlani e Moncada hanno stretto i tempi per il centrocampista - chiudendo quindi prima del week-end, con un accordo trovato in video-conferenza - che è l'ottavo colpo nel mercato milanista. Lunedì il giocatore, nato a New York ma cresciuto in Italia a Castelfranco Veneto, dovrebbe già essere a Milano . Va di corsa, la campagna acquisti rossonera: al punto che Stefano Pioli , una volta rientrato con la squadra dalla tournée negli Usa, troverà ad attenderlo due nomi nuovi (occhio poi a Veliz, giovane attaccante del Rosario Central). E pronti all'uso, nelle tre settimane che restano da qui all'inizio del campionato.

Chukwueze, fissato l'esordio

Uno è Chukwueze, preso dal Villarreal, l'altro porta allora a completare il centrocampo. Su Musah, che si aggiunge a Loftus-Cheek e Reijnders nella mediana rossonera, ieri c'è stata l'accelerazione più importante: il Valencia lascia partire il giocatore eliminando ogni resistenza. Musah ha già raggiunto l'accordo col Milan e già da qualche giorno aveva fatto pure le valigie: il via-libera degli spagnoli è scattato una volta preso atto che il Milan non sarebbe mai salito vicino ai 25 milioni richiesti. Ed è stato appunto agevolato dall’uscita di Rebic: non tanto per il costo del cartellino – simbolico e inferiore al milione di euro, solo la cifra dei bonus sposta un po’ – ma per i 3,5 milioni netti d’ingaggio risparmiati nei prossimi due anni. Domani Rebic sarà in Turchia per firmare il nuovo contratto col Besiktas. Intanto, ieri è stata anche la prima giornata di Samuel Chukwueze, operativo a Milanello: il suo esordio avverrà la sera dell’8 agosto, quando per il popolo rossonero è previsto un assaggio del nuovo Milan nel test di Monza in occasione del Trofeo Berlusconi.

Calabria, le condizioni

A proposito, soltanto dopo il ritorno del Milan in Italia si potranno conoscere le condizioni di Calabria: primo contrattempo della stagione, il capitano ha accusato un affaticamento alla coscia destra durante la partita con la Juve. Salterà di sicuro il Barcellona.