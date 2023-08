Milan, cresce l'interesse per Veliz

MILANO - L’ottavo acquisto del Milan sarà ad ore a Milano. I rossoneri stanno pianificando il volo di Yunus Musah da Valencia, poi sarà tempo di visite mediche e firme sul contratto per cinque stagioni. L’operazione è costata al club rossonero 20 milioni e per questo dopo aver investito oltre 110 milioni di euro sul mercato, i rossoneri si concentreranno maggiormente sulle cessioni. Il primo a partire è stato Matteo Gabbia, in prestito al Villarreal, ieri invece è stata ufficializzata la vendita a titolo definitivo di Ante Rebic, che ha chiuso la parentesi rossonera dopo 4 anni (e uno scudetto vinto). Per lui due stagioni al Besiktas. Sempre con i turchi i rossoneri stanno trattando la cessione di Junior Messias, per una cifra attorno ai 2-3 milioni di euro, anche questa a titolo definitivo. Ma il vero rebus dell’estate è Charles De Ketelaere. Il giocatore belga sta facendo resistenza e vorrebbe restare a Milanello per mettersi alla prova al secondo anno dopo una prima stagione horror. L’acquisto di Maldini l’anno passato non è riuscito, la somma spesa per prelevarlo dal Bruges ha inciso sul resto del mercato, e proprio per questo il Milan per venderlo spera di incassare una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Per ora stanno arrivando tanti sondaggi, richieste d’informazione, ma offerte concrete che possano far vacillare sia il giocatore che il club, ancora no.