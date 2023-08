Flop De Ketelaere, il Milan lo scarica all'Atalanta: dettagli e cifre

MILANO - Un anno fa Charles De Ketelaere sbarcava in Italia come simbolo della campagna acquisti del Milan . Una trattativa lunghissima con il Bruges aveva tenuto il popolo milanista col fiato sospeso per tutta l’estate, andata in porto alla fine grazie ad un rilancio ad oltranza dei dirigenti rossoneri fino a 35 milioni di euro . Un anno dopo il trequartista belga è ad un passo dal trasferimento all’Atalanta in prestito . La stagione è stata talmente deludente che il Milan ha deciso di lasciarlo partire per non correre il rischio di svalutarlo ulteriormente. Alla corte di Stefano Pioli non avrebbe avuto spazio, anche per una difficile collocazione tattica e per la tanta concorrenza dopo una massiccia campagna rafforzamento, inoltre nel nuovo 4-3-3 De Ketelaere avrebbe fatto ancora più fatica . Così il belga è rientrato nell’operazione sfoltimento della rosa e ora manca solo il suo assenso per il passaggio alla Dea.

De Ketelaere all'Atalanta, formula e cifre

Il Milan nelle scorse ore ha trovato l’intesa con l’Atalanta sia sulla formula che sulla cifra. De Ketelaere si trasferirà in prestito oneroso di 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 23 milioni. Non ci sono opzioni per il contro riscatto a favore del Milan. In pratica sarà l’Atalanta a decidere l’anno prossimo cosa fare del futuro di Charles, ma nel caso venisse riscattato il Milan incasserebbe 23 milioni e rientrerebbe dalla spesa di un anno fa. Anzi, la speranza del club di via Aldo Rossi è che De Ketelaere possa rigenerarsi alla corte di Gasperini, un allenatore che con i giovani ci sa fare e che potrebbe mettere in mostra le qualità del belga. Il modus operandi del tecnico dei bergamaschi è famoso, ha sempre preso giovani semi sconosciuti e li ha valorizzati al punto da rivenderli nel miglior modo possibile. L’Atalanta può essere la piazza giusta per un rinascimento di De Ketelaere. Ma cosa manca per chiudere l’operazione? Semplicemente il consenso del giocatore. Atterrato in Italia ieri mattina dopo la tournée negli Usa, De Ketelaere in queste ore avrà un confronto con i suoi agenti e con la famiglia per decidere se accettare l’Atalanta. Il giocatore ha avuto anche altre proposte, ma sono tutte offerte che al Milan non hanno convinto. L’unica che nella sede milanista hanno preso sul serio è stata quella dell’Atalanta. Deciderà il giocatore.

Milan, pochi segnali da De Ketelaere

Il Milan ha sperato fino alla fine di ricevere segnali positivi dal belga. Durante l’anno passato in 40 presenze si è fatto notare solo per un assist a inizio campionato, poi il nulla. Anzi, col passare dei mesi il giocatore ha subito una forte involuzione, specialmente dal punto di vista della personalità. Totalmente sfiduciato del suo primo anno in rossonero, De Ketelaere ha sperato in un rilancio con la maglia della nazionale Under 21, ma ha fatto estrema fatica anche lì. Il Milan lo ha portato col gruppo in America nella speranza che potesse dare cenni di risveglio, ma pure negli Usa non ha convinto. Da qui la decisione di lasciarlo partire, per il bene del Milan e del giocatore stesso.