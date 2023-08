MIlan, De Ketelaere: sì all'Atalanta, ma la Dea dà l'aut aut per le commissioni

Ieri sera a Monza, il Milan è andato in campo senza Charles De Ketelaere. Esaustiva la spiegazione di Pioli: "Ci sono situazioni di mercato in essere. Ci si aspettava molto dal belga, ma non è riuscito a dare tutto ciò che poteva. Si tratta di capire quale sarà il futuro migliore, per noi e per lui". Ovvero: con il placet dell'interessato, allettato dalla Scuola Gasperini e dalla possibilità di rilanciarsi ai massimi livelli, Milan e Atalanta da giorni hanno già raggiunto l'accordo per il prestito oneroso (3 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro e una percentuale del 10% assicurata ai rossoneri in caso di futura rivendita.