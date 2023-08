Milan in pressing per Taremi: tutte le cifre del blitz

MILANO - Il Milan prepara un ultimo colpo di mercato per chiudere la sessione nel modo migliore possibile. La dirigenza sta provando a regalare a Stefano Pioli un’altra punta in queste ore finali di calciomercato e si registra un altro importante tentativo per Mehdi Taremi del Porto. L’attaccante iraniano è il primo a voler andare via e da tempo, insieme al suo entourage, sta spingendo per il passaggio al Milan. Pressing da parte della punta, ma anche dei rossoneri. Infatti dal Portogallo emerge un dettaglio non trascurabile. Emissari del Milan sarebbero partiti per raggiungere Porto e dialogare in maniera diretta con il presidente Pinto da Costa nel tentativo di abbassare le richieste economiche su Taremi. L’alleato più importante è proprio il giocatore , che ha già comunicato alla sua società di non voler rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno prossimo e di voler giocare al Milan. Taremi possiede una percentuale del 15% sulla sua rivendita e potrebbe rinunciare alla quota proprio per agevolare la conclusione dell’operazione. Il giocatore ce la sta mettendo tutta, infatti ieri c’è stato un nuovo incontro con il suo entourage per cercare di forzare la mano.

Taremi, la resistenza del Porto

Il Porto chiede cifre alte perché non vuole privarsi dell’attaccante dopo la partenza del brasiliano Otavio, venduto all’Al-Nassr per 60 milioni di euro. Taremi per l’allenatore Sergio Conceiçao è fondamentale e vorrebbe trattenerlo in rosa a pochi giorni dalla fine del mercato. Così il club portoghese sta continuando a chiedere almeno 25 milioni di euro, mentre il Milan arriverebbe massimo ad un’offerta da 15 milioni. Proposta economica comunque importante per un giocatore in scadenza e non più giovanissimo. Taremi infatti a 31 anni vuole provare un’importante esperienza in Italia ed è fortemente attratto dal poter guidare l’attacco dei rossoneri insieme a Giroud. Ancora non è decaduta del tutto l’idea di puntare a qualche opportunità last minute se l’affare Taremi non dovesse riuscire. Nel caso in cui arrivasse un nuovo calciatore in attacco, il club di via Aldo Rossi lascerebbe partire Lorenzo Colombo in prestito al Monza dopo aver prolungato il contratto fino al 2028.

Milan, ecco le cessioni

Sono giorni cruciali per lo sviluppo del mercato del Milan, specialmente per il ruolo di attaccante. Perché oltre Taremi il club rossonero è impegnato nello sfoltimento della rosa, e sta cercando di esaudire una precisa richiesta di Pioli di portare il numero di giocatori a 25. Ecco perché si è registrata un’accelerazione importante nella trattativa tra Milan e Bologna per Saelemaekers. Il belga ha accettato la destinazione, vuole giocare ancora in Italia e spera di firmare per la squadra di Motta. Però c’è da trovare ancora l’intesa tra club, si ragiona sulla formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni. In uscita anche Divock Origi ormai da settimane. Hanno acceso i radar sia il Torino che l’Udinese. Sondaggi con l’entourage del giocatore, ora la dirigenza rossonera aspetta offerte concrete. Il Milan però in questo caso non vorrebbe contribuire al pagamento dell’ingaggio dell’ex Liverpool. Cade invece la pista Sheffield United, mentre in Premier League si è fatto vivo il Burnley. Non dovrebbe più partire Yacine Adli.