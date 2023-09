Milan, ceduti Ballo-Touré e Origi: è ufficiale

MILANO - A mercato chiuso - almeno in entrata - il Milan riesce a piazzare due colpi in uscita. I rossoneri, infatti, hanno ceduto il terzino Fodé Ballo-Touré al Fulham, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, insieme Divock Origi: anche per l'attaccante classe '95 trasferimento in prestito fino al 30 giugno 2024, ma con diritto di opzione, al Nottingham Forest. Ad annunciare le due cessioni questo doppio comunicato ufficiale del Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Fodé Ballo-Touré al Fulham FC. Il Club rossonero augura a Fodé le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva" e "AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Divock Origi al Nottingham Forest FC. Il Club rossonero augura a Divock le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva".