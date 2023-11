Milan, si accende il mercato: Kelly per la difesa, Adams per l’attacco

I due obiettivi principali del Milan per il mercato invernale sono chiari. Arriverà sia un difensore che un attaccante , i ruoli che meritano maggiore attenzione da parte della dirigenza nelle prossime settimane. In difesa a causa degli infortuni e delle assenze, in attacco per potenziale un reparto in cui segna solamente Olivier Giroud, e dove Luka Jovic per ora sta fortemente deludendo. Tra i primissimi nomi della lista c’è Akor Adams attaccante del Montpellier , sia per caratteristiche tecniche che per costi. Il nigeriano, 24 anni a gennaio, è arrivato l’estate scorsa in Francia per 4,5 milioni di euro, ma ha già segnato sette reti in campionato. Il Montpellier non naviga in buone acque e ha bisogno del suo attaccante per salvarsi, ecco perché in inverno potrebbe opporsi ad una cessione. I rossoneri lo monitorano da tempo grazie alla conoscenza del mercato francese di Moncada, il capo scout che da diversi anni segnala giocatori al club.

David, operazione estiva

Jonathan David, 23 anni, è il vero obiettivo per l’attacco ma per gennaio è molto difficile imbastire un’operazione con il Lilla, anche se i due club in passato hanno fatto affari insieme. La soluzione più facile è tentare l’assalto in estate, quando il Milan avrà un’idea più chiara di quanto potrà spendere e come vorrà giocare la prossima stagione. Anche perché David non ha le caratteristiche del tipico centravanti alla Giroud, dunque la proposta offensiva sarà diversa. Ma una spesa da 40 milioni il Milan conta di affrontarla in estate, quando il canadese avrà solamente un anno di contratto con il Lilla.

Milan, un rinforzo in difesa

La preoccupazione maggiore, attualmente, è per il difensore centrale. Il Milan ha Kalulu e Pellegrino infortunati, così come Caldara che però è fuori dal progetto. Inoltre Kjaer è spesso alle prese con stop muscolari e quindi la dirigenza dovrà correre ai ripari a inizio gennaio. Lloyd Kelly del Bournemouth interessa moltissimo ma il club inglese non vorrebbe privarsi a gennaio del suo capitano, preferirebbe perderlo a zero in estate. Jakub Kiwior è un’idea in prestito solo se l’Arsenal aprisse a questa formula. Continua a piacere molto Konstantinos Koulierakis del Paok, già sfiorato ad agosto. Le cifre che pretende la società greca non sono basse, si parla di quasi 15 milioni, ma è un elemento che affascina parecchio la dirigenza e un vero tentativo a gennaio verrà fatto. In Spagna invece è stato accostato un altro nome, Arnau Martínez 20enne del Girona, gioca prevalentemente a destra e sarebbe più un’opzione per l’estate.

Milan, un mercato sempre aperto

Nonostante gli obiettivi dichiarati dal club siano difensore e attaccante, i rossoneri sono sempre attenti alle occasioni, specialmente se si tratta di giovani. Nella lista infatti c’è anche il centrocampista Assan Ouedraogo, classe 2006, dello Schalke 04. In verità esisterebbe una clausola da 11 milioni di euro ma al momento il club rossonero vorrebbe pagarne meno. L’obiettivo è cercare di abbassare il prezzo, sapendo però di rischiare molto perché la concorrenza è agguerrita. In Italia interessa a Napoli, Juve e Inter, all’estero a molte altre società. Il Milan sta portando avanti contatti con l’entourage, i dialoghi sono vivi e costanti, ma l’operazione non è nella fase finale. Manca ancora l’accordo economico con i tedeschi.