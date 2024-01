Milan, Buongiorno stop. Brassier e Nianzou per la difesa

La trattativa tra Milan e Torino per Alessandro Buongiorno ha subito una frenata. Le richieste dei granata sono sempre state molto elevate ma il presidente Urbano Cairo, dopo aver incontrato l’agente del difensore italiano a Milano, ha dichiarato incedibile il difensore: «Buongiorno rimane con il Toro, punto e basta. Nella maniera più assoluta: resta al 100%», ha spiegato a SkySport. Affermazioni decise e convinte, che raffreddano una pista su cui il Milan stava lavorando da giorni. Ma in questi ultimi dieci giorni di trattative i rossoneri vorranno ugualmente rinforzarsi con una pedina in più in difesa. Ed è lo stesso tecnico a dirlo esplicitamente in conferenza: «Non cambiano le scelte che vorremo fare in questo mercato, la società sta lavorando sul difensore», ha spiegato Stefano Pioli. «Ci sono ancora due settimane per riuscirci». Dunque il tecnico di Parma spera ancora in un rinforzo in difesa e ha tracciato anche l’identikit di come dovrebbe essere. «Vogliamo un difensore completo, per giocare nel Milan devi essere un difensore completo, capace di difendere, di impostare, di partecipare alla manovra offensiva. Un giocatore forte e solido, tante caratteristiche importanti». Restano ancora in piedi le piste che portano a Brassier del Brest, anche se il Milan spera di abbassare la valutazione economica del suo cartellino, e poi Kouassi del Siviglia. Nel caso del francese ex Psg e Bayern Monaco l’idea principale sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.