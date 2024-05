"Milan, il Bayern Monaco ha il sì di Theo Hernandez: i dettagli"

Theo Hernandez in partenza dal Milan?

Theo Hernandez ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2026. Il francese è uno dei pilastri della squadra allenata da Pioli ed è al termine della sua quinta stagione in maglia rossonera. Il futuro potrebbe essere nella Bundesliga, con il Bayern Monaco che sarebbe pronto a presentare un'offerta al Milan dopo aver ottenuto - come riferito da Mundo Deportivo - il consenso al trasferimento da parte del calciatore. All'operazione è interessato anche il Real Madrid che hanno puntato il mirino su Alphonso Davies.