Il Milan cerca l’erede di Giroud: occhi su Guirassy dello Stoccarda

MILANO - A vanti tutta per Guirassy . A Casa Milan il via-vai di colloqui con vista sul mercato e situazioni in divenire ha preso forma e c'è in ballo un nome già finito nella lista rossonera nei mesi scorsi. Nonché una possibile maxi-operazione, perché allo Stoccarda interessa il materiale che può mettere sul tavolo la società rossonera. Perciò la scansione di un dialogo con il club tedesco sarà prolungata, stando così le cose. Il Milan ha due-tre carte, come jolly, che possono diventare la combinazione giusta nella trattativa per Guirassy. I nomi sono quelli di Thiaw, Kalulu e Simic : tutti difensori, per ammorbidire il costo del cartellino di un attaccante sul quale i riflettori rossoneri non si sono mai spenti.

Guirassy, gol a raffica

Ventotto anni, piena maturazione. E tutta la voglia di calcare palcoscenici europei, per Guirassy: un'opportunità che il Milan può dargli, come perfetto erede di Giroud. I numeri sono decisamente dalla sua parte: lo Stoccarda, trascinato da 28 gol del bomber guineano al secondo posto, si è lasciato dietro anche il Bayern Monaco nella Bundesliga appena terminata. E Guirassy ha avuto davanti a sé soltanto il ciclone Kane, nella classifica marcatori del campionato tedesco. Chiudendo però la stagione con la media di un’esultanza a partita, 30 gol in altrettante presenze con lo Stoccarda. Ha fatto il doppio dello scorso anno, saltando tra l'altro quattro partite di campionato perché era alle prese con la Coppa d'Africa. Un mese di stand-by dai gol, per poi tornare carico a pallettoni. Anche di questo si è parlato ieri, in una mattinata di colloqui terminata attorno a mezzogiorno, con lo Stoccarda. Guirassy nelle prime cinque giornate della Bundesliga aveva già segnato dieci volte: numeri impressionanti, gol a raffica e l'inevitabile finestra sul mercato perché di club che bussano alla sua porta ce ne sono da tempo.

Ragionamenti Milan

Lo Stoccarda, col possibile scambio per apparecchiare un'operazione, è quindi entrato nell'ordine di idee verosimile con il Milan. Tanto più che Thiaw, a sua volta, piace soprattutto in Premier League e avrà comunque mercato nella prossima estate. La sua posizione, ad ogni modo, potrebbe rimanere in bilico a prescindere dai discorsi del club con i tedeschi per Guirassy. Per il giovane Simic c'è invece un ragionamento legato al rinnovo con il Milan che ancora non arriva: il centrale che esordiva con tanto di gol lo scorso dicembre, contro il Monza, può anche essere sacrificato. Tutto questo, a seconda di quello che il Milan farà nel reparto garantendosi uno-due nomi in entrata. Perché in questa fase, interlocutoria quanto basta, il focus principale dovrebbe restare legato alla difesa.