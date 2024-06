Milan, Fonseca firmerà un contratto di due anni: tutti i dettagli

Fonseca, dopo il Lilla c'è il Milan: i dettagli del contratto

Dopo l’addio al Lilla, il tecnico portoghese si è preso dei giorni per organizzare il trasferimento in Italia e per lavorare insieme al suo entourage sull’aspetto burocratico del contratto. Fonseca firmerà un biennale con opzione sul terzo anno a circa 3 milioni di euro, bonus compresi. Fonseca sarà il tecnico della prima squadra, ma il Milan va anche a caccia dell’allenatore della Primavera dopo l’addio di Ignazio Abate. L’ex terzino ha deciso di fare il salto nel calcio professionistico e ha salutato la squadra al termine del campionato.

Milan, nasce l'Under 23: la panchina a Bonera

Il Milan invece promuoverà Daniele Bonera a tecnico della formazione Under 23. I rossoneri sono pronti all’iscrizione al torneo, ma è in attesa del via libera dalle istituzioni. E sulla squadra Under 23 sta già lavorando il nuovo dirigente Jovan Kirovski, ex Los Angeles Galaxy, arrivato a Milano nei giorni scorsi e già operativo in tandem con Moncada. L’uomo voluto da Ibrahimovic è al lavoro per costruire la futura formazione di Bonera e per aiutare nella gestione della squadra Primavera.