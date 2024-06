Perché il Milan fa bene a dire 15 milioni di no all'agente di Zirkzee

In Casa Milan tiene banco Zirkzee e sembra di rivedere lo stesso film proiettato al tempo di Donnarumma e Kessie, che se ne andarono a parametro zero anche per una questione affine. Titolo: "La commissione dell'agente". Svolgimento: sino a che punto la società può pagarla a chi cura gli interessi dell'attaccante olandese, se la somma richiesta, gracchia radio mercato, oscilla attorno ai 15 milioni di euro? Sino a nessun punto: definirla esorbitante è un eufemismo. "Fuori dal mondo" rende decisamente meglio, per ricorrere all'espressione sibilata in Via Aldo Rossi quando si è scoperto quale fosse l'ultimo ostacolo da superare per portare a Milanello uno dei mattatori dell'EuroBologna.