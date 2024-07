Milan, non solo Morata: ora l’obiettivo è Fullkrug

MILANO - Alvaro Morata è stato solo il primo di una serie di acquisti che il Milan ha programmato in estate. Paulo Fonseca potrebbe disporre anche di un’altra punta oltre a Luka Jovic e allo spagnolo, un terzo attaccante con caratteristiche diverse da schierare in base alle peculiarità dall’avversario. Per l’allenatore sarebbe importante avere più pedine in avanti e la dirigenza sta cercando di aiutare Fonseca con scelte precise sul mercato. Nelle scorse ore ci sono stati nuovi contatti telefonici con i rappresentanti di Niclas Füllkrug , 31enne del Borussia Dortmund e attaccante della nazionale tedesca. Contatti positivi che hanno portato ad un’apertura verso i rossoneri. Füllkrug starebbe meditando se lasciare il Borussia e trasferirsi a Milano oppure proseguire la sua carriera in Bundesliga, e sono giorni decisivi per una scelta di vita che arriverà a breve. Intanto a Dortmund è fatta per Serhou Guirassy e questo potrebbe ridurre gli spazi a Füllkrug. Il guineano ieri ha superato i test fisici a cui era stato sottoposto dopo alcuni problemi riscontrati nella prima parte di visite mediche. È arrivato il semaforo verde per l’acquisto e dunque sarà un concorrente in più per la punta tedesca. Tuttavia nei piani del Borussia non ci sarebbe la cessione di Füllkrug, ciò significa che per il Milan l’offerta dovrà essere convincente : servirà almeno una ventina di milioni .

Milan, opzione Abraham

Il Milan vorrebbe Füllkrug anche per avere un reparto offensivo con caratteristiche tecniche diverse. Infatti il 31enne di Hannover sarebbe complementare a Morata e all’occorrenza potrebbe anche giocarci insieme. Occupa di più l’area di rigore ed è un attaccante molto fisico, al contrario Morata è più mobile e funzionerebbe anche da seconda punta. Ibrahimovic e Moncada ci stanno lavorando da qualche giorno ma non è l’unica soluzione sul tavolo. Al Milan è stato proposto anche Tammy Abraham, con gli agenti dell’inglese che stanno cercando una sistemazione al 27enne della Roma. I rossoneri sarebbero interessati solo ad alcune condizioni, come l’inserimento di contropartite tecniche nell’affare e Saelemaekers potrebbe essere il profilo più adatto, ma è una strategia che a oggi non convince i giallorossi. La squadra romana vorrebbe una cessione a titolo definitivo con un incasso tra i 25 e 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il giocatore, invece, ci sarebbe già stato l’ok ad un trasferimento in rossonero.

Milan, Duran costa 30 milioni

È nata anche una terza strada per il Milan e si tratta di una pista inglese. Il Milan è interessato anche a Jhon Duran dell’Aston Villa ma in questo caso il costo è davvero alto e le possibilità di portarlo in Italia sono ridotte. Il colombiano classe 2003 che ha partecipato anche alla Coppa America ha un costo di oltre 30 milioni di euro ed è forte il pressing del West Ham. Il 20enne sperava di trovare maggiore spazio all’Aston Villa e anche per questo motivo si sta guardando attorno per una nuova esperienza.