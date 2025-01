Milan, Rashford si allontana: contatti per Reyna

MILANO - La strada che porta a Marcus Rashford non ha visto accrescere il suo traffico: la quantità di auto in corsa è sempre la stessa, ma, man mano che il traguardo si avvicina, sta aumentando la potenza dei motori delle concorrenti. Il Milan sa da tempo che, per arrivare al giocatore, deve battere soprattutto Barcellona e Borussia Dortmund. E queste due, nelle ultime ore, hanno deciso di fare uno scatto importante per arrivare con più forza all'allungo finale.

Rashford, irrompe il Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund è quella che preme di più sull'acceleratore. Il club tedesco ha ufficializzato ieri la cessione di Donyell Malen all'Aston Villa per 21 milioni di sterline (25 milioni di euro) più bonus; in attacco, dunque, i gialloneri hanno liberato un posto, perdendo un calciatore che, talvolta dal primo minuto talvolta a gara in corso, era ampiamente dentro le rotazioni di Nuri Sahin. E con la cessione dell'esterno olandese, c'è sia il posto in rosa che il supporto economico per tentare l'assalto definitivo. I rapporti tra il Dortmund e il Manchester United, tra l'altro, sono buoni dopo il precedente Sancho della passata stagione, il quale, dopo una parentesi molto negativa ad Old Trafford, ha ritrovato sé stesso proprio nei sei mesi al Westfalenstadion. Chissà che Rashford non prenda esempio dal suo predecessore.

Rashford, il Barcellona trova spazio

Chi non vuole proprio saperne di imparare dalle ultime beghe burocratiche è il Barcellona. Il club catalano è vicino alla cessione per i prossimi 30 anni di circa 475 posti vip del nuovo Camp Nou ad un investitore arabo e, anche attraverso alcuni prestiti di calciatori in esubero in rosa (primo su tutti Ansu Fati), potrebbe trovare clamorosamente spazio anche per Rashford. La Spagna sarebbe una destinazione gradita all'inglese, così come lo sarebbe il club catalano, uno di quelli che è difficile rifiutare un po' a prescindere dalle condizioni in cui versa.

Il Milan si muove in attesa di Rashford

Il Milan non rimarrà con le mani in mano in attesa della risposta di Rashford. Nel viaggio in Germania, Furlani e Moncada hanno avuto un colloquio con l'entourage di Giovanni Reyna, esterno 22enne statunitense del Borussia Dortmund assistito da Jorge Mendes; non si è ancora parlato con i club e la trattativa non sembra così semplice. Comunque, si dovrà - a prescindere - liberare spazio in rosa. Okafor è rientrato dopo le visite mediche con il Lipsia: non è da escludere che possa trovare un'altra sistemazione. Luka Jovic ha ricevuto sondaggi da Siviglia e Monaco, ma, al momento, non sono arrivate offerte ufficiali né sulle scrivanie di via Aldo Rossi né su quelle del suo agente Fali Ramadani. Il Monza ha chiesto informazioni per Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, da tempo fuori dai progetti del club rossonero; non risultano approcci ufficiali, ma pare difficile che Galliani possa portarli alla corte della Villa Reale senza la contribuzione ai rispettivi ingaggi da parte del Milan. Non è da escludere che nei discorsi possa presto rientrare Warren Bondo, centrocampista francese classe 2003 che si sta mettendo in grande luce a Monza e che farebbe al caso di Conceiçao per aumentare le rotazioni in mediana.