Milan-De Cuyper, rinnovati i contatti

Maxim De Cuyper potrebbe essere il futuro della fascia sinistra, un rinforzo interessante, ma che aprirebbe alla cessione di Theo Hernandez ad un anno dalla scadenza del suo contratto . Se il Milan vorrà evitare di perdere a zero il francese, dovrà trovare una soluzione in questi mesi. Il rinnovo o la cessione in estate sono le uniche due strade per evitare l’addio a parametro zero nel 2026. Ma sul prolungamento di Theo non sono stati fatti passi avanti nell’ultimo periodo e le sue prestazioni non stanno aiutando. Le richieste economiche di alzare il salario verso i sette milioni di euro sono in controtendenza con quanto dimostrato in campo quest’anno.

Milan-Theo ai saluti: la situazione

Il francese sta vivendo la peggior stagione da quando veste rossonero e spesso ha causato errori superficiali, in cui si denota mancanza di concentrazione. Dunque ad oggi sembra che il futuro di Hernandez sia lontano da Milano, ma per una cessione serve un’offerta ragionevole per il club. A gennaio era arrivato il Como, con circa 45 milioni di euro, proposta accettata dal Milan ma non dal giocatore, che ha preferito continuare in rossonero e aspetterà squadre di un calibro superiore. In Europa non c’è più la fila come qualche campionato fa, e solo un finale di stagione ad altissimo livello potrebbe riportare qualche top club a presentarsi con un’offerta pari al suo livello. Saranno settimane di lavoro anche per il suo procuratore, Theo vuole provare a chiudere al meglio l’annata e poi valutare tutti gli scenari in estate. Il Diavolo però ha già pronta la soluzione in caso di addio.