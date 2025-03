Milan, per Thiaw c’è aria di plusvalenza

MILANO - L e prossime mosse di mercato del Milan dipenderanno dall’ingresso in Champions League. Senza l’Europa che conta potrebbero verificarsi scossoni significativi anche in uscita , e oltre ai soliti big il Diavolo potrebbe prendere in esame proposte e interessamenti che stanno arrivando in questi giorni. Tra gli elementi più ricercati c’è Malick Thiaw , difensore centrale tedesco che ha un buon seguito in Bundesliga. Il 23enne è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen da qualche tempo, e sono stati già avviati i primi contatti con il procuratore del milanista. Anche la dirigenza rossonera sarebbe a conoscenza del tentativo del Leverkusen , interessato a Thiaw per sostituire il partente Jonathan Tah , orientato a dire addio a parametro zero.

Thiaw, il Milan fissa il prezzo

Il Milan vorrebbe dai 25 ai 30 milioni per il giocatore nato a Dusseldorf, e con la sua vendita potrebbe registrare un’ottima plusvalenza a bilancio. Infatti Thiaw fu acquistato dallo Schalke 04 nell’agosto del 2022 per cinque milioni di euro più due di bonus. Le richieste per Thiaw non sono mancate nemmeno nella scorsa estate, con il Newcastle che aveva esplorato la situazione del tedesco senza però affondare il colpo. Malick in caso di proposta del Leverkusen prenderebbe in esame l’offerta in quanto un ritorno in patria potrebbe anche favorirlo in ottica nazionale. Con il Milan non ha rinnovato fino ad ora, e il contratto scade tra due stagioni. Anzi, le discussioni per il suo prolungamento sono ferme da diversi mesi. Sarà un’estate calda per Thiaw, al centro di diversi rumors di mercato, non solo il Bayern ma anche società inglesi si sono mosse sottotraccia.

Milan, Thiaw può riscattarsi nel finale

Tuttavia il tedesco per ora vuole concentrarsi sulle ultime partite dell’anno, aiutare il Diavolo a ottenere un posto in Champions e soprattutto vincere il secondo trofeo stagionale. Contro il Napoli domani è a disposizione e si contende una maglia da titolare con Matteo Gabbia. In campionato ha vissuto alti e bassi, nelle venti presenze in serie A ha messo a referto anche due autogol entrambi nelle partite contro il Torino, ma rispetto alla stagione precedente condizionata da un brutto infortunio, quest’anno ha trovato maggiore utilizzo sia con Fonseca che con Conceiçao. In Champions addirittura ha trovato un gol prestigioso contro il Real Madrid, il primo in assoluto con la maglia milanista.