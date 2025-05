Milan, Atletico e Barcellona piombano su Leao: gli scenari

Nell'area esclusiva in cui è allestita la presentazione della maglia home 2025-2026 del Milan, campeggia in pompa maglia quella di Rafa Leao , accompagnata dai nomi di Tijjani Reijnders , Christian Pulisic e Mike Maignan . L'immagine del portoghese, la sua mediaticità, il suo essere sempre e in qualche modo al centro dell'attenzione, lo rendono appetibile per qualunque tipo di evento e, restando in ambito calcio, anche per i più grandi club del mondo. Su tutti i nomi esposti in via Dante a Milano pendono da più o meno tempo grossi rumors di mercato. E Leao non fa eccezione. La sua 10 rossonera c'è. E ci resterà?

Leao-Milan fino al 2028, ma la partenza non è da escludere

In percentuale, ha più possibilità di restare in rossonero rispetto a Theo Hernandez e a Mike Maignan, sui quali pesano enormemente anche le grane relative ai rinnovi di contratto. Per Leao, invece, la scadenza non è un problema: il 2028 è ancora lontano e il suo legame lavorativo con il Milan è piuttosto saldo. Ma non è da escludere totalmente una sua partenza. Non verso le terre d'Oriente, anche a fronte di una offerta che si potrebbe definire irrinunciabile; già a gennaio era arrivato qualche interessamento concreto, ma Leao non ne ha voluto sapere. D'altronde, il calcio lui lo vive come un divertimento e non (solo) come affare economico: per i soldi, dunque, ci sarà tempo. Lo ha confermato anche in una recente intervista ad Icon: «Ho ancora tanti obiettivi da raggiungere: voglio continuare a divertirmi e a giocare ad alto livello».

Barcellona e Atletico su Leao: la situazione

Il Milan, anche senza Europa, resta un club di altissimo livello a cui il portoghese ha più volte esplicitamente dichiarato di essere legatissimo. Ma lo sono, per fare un esempio, anche Atletico Madrid e Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna, infatti, Colchoneros e blaugrana sarebbero interessati ad acquistare il 10 del Milan nella prossima estate. Simeone lo apprezza molto, anche se il suo tipo di calcio non sembra essere adeguato alle caratteristiche di Leao. Più in linea, invece, sarebbe il Barcellona, squadra piena di giocatori tecnici, scattanti, che fanno del dribbling la loro arma migliore. A Barcellona, poi, ha giocato e vinto l'idolo di Leao, Ronaldinho. Un altro che, col pallone, sorrideva spesso. Proprio come Leao. Sta di fatto che, a Milano, il sorriso non l'ha ancora perso. E non è detto voglia partire.