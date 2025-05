Milan, adesso Theo Hernandez ha le ore contate 

Il riassetto societario viene visto con curiosità anche dai giocatori del Milan, soprattutto chi deve decidere il proprio destino. Theo Hernandez fino ad oggi non ha trovato ancora l’accordo per il prolungamento del contratto, ma attende a breve un colloquio con Igli Tare per capire definitivamente le strategie del club. Se non dovessero arrivare proposte adeguate, il giocatore avrebbe davanti a sé due soluzioni. Andare via, accettando offerte durante il mercato estivo, oppure rimanere e rispettare il contratto fino alla scadenza senza però rinnovare. Dunque queste settimane saranno decisive per Theo Hernandez, ma indipendentemente dalle mosse sul francese, Tare e Moncada stanno sondando dei nomi per la fascia sinistra e nelle prossime settimane cominceranno con gli approfondimenti dopo la scelta del nuovo allenatore.

Milan, idea Firpo

Gli uomini mercato del club rossonero hanno sondato recentemente Junior Firpo, terzino del Leeds United, neopromosso in Premier League. La curiosità è che il Milan ha ufficializzato un’amichevole proprio con il club inglese il 9 agosto in Irlanda. Su Firpo c’è anche il forte interesse della Lazio, l’ex squadra dell’attuale ds milanista Tare. Firpo, classe 1996, con l’ultima stagione si è rilanciato in termini numerici e di prestazioni. Ha totalizzato 32 presenze con quattro gol e dieci assist. In passato ha indossato anche la maglia del Barcellona. Di origine dominicana, ha il passaporto spagnolo e soprattutto è un profilo in scadenza e per questo attenzionato dal Milan, sempre attento a queste dinamiche. All’occorrenza potrebbe essere utilizzato anche a centrocampo sempre sul versante sinistro.

Pista De Cuyper

Il secondo nome che il Milan sta monitorando da mesi riguarda Maxim De Cuyper. Il belga in stagione ha collezionato 37 partite con 3 gol e 5 assist in campionato, ed è un difensore che Moncada segue da tempo. Alle partite del Club Brugge il Diavolo ha spesso inviato emissari e talent proprio per osservare dal vivo le gare di De Cuyper. La valutazione economica è cresciuta nelle ultime settimane, si parla almeno di 20 milioni di euro, considerando anche la scadenza del contratto al 30 giugno del 2028. Il Milan è interessato al belga così come a Firpo e potrebbe pensare di acquistare uno dei due a prescindere dal rinnovo di Theo Hernandez.