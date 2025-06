Theo Hernandez all'Al Hilal, ci siamo: presto le visite mediche

Theo Hernandez all'Al Hilal, ci siamo . È solo questione di ore per il trasferimento in Saudi League dell'esterno sinistro del Milan , pronto a dire addio al club rossonero e alla Serie A. Accordo raggiunto tra i club e fra la squadra di Simone Inzaghi e il calciatore classe '97, che presto sosterrà le visite mediche . Poi, firma ed annuncio.

Theo Hernandez all'Al Hilal, il francese è atteso per le visite mediche

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese "L'Equipe", nella giornata di ieri sono stati limati anche gli ultimi dettagli dell'affare: il Milan incasserà oltre 30 milioni di euro per il cartellino, mentre a Theo Hernandez sarà corrisposto un ingaggio superiore ai 20 milioni a stagione. Il francese è atteso a Parigi in queste ore per le visite mediche di rito. Poi, le firme sui contratti e l'annuncio ufficiale dell'Al Hilal. Simone Inzaghi aspetta l'ex Real Madrid.