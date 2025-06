Il Milan saluta Joao Felix ma scatena la furia dei tifosi: "Non hai fatto niente..."

Il Milan saluta Joao Felix: "Grazie, ti auguriamo il meglio per il futuro"

"Grazie, tutto il meglio per il futuro", ha scritto sui propri canali social ufficiali il Milan, salutando Joao Felix alla scadenza del prestito dal Chelsea. Nei commenti, è arrivato anche il "grazie" del talento di proprietà dei Blues, accompagnato da due cuori rossoneri. Per lui, 21 presenze, tre gol e un assist con la maglia del Milan, considerando tutte le competizioni, ma solo un assaggio delle sue qualità. Una discontinuità che gran parte dei tifosi non ha certo gradito, come dimostrano alcuni commenti apparsi su Instagram e su X: "Il mio lavoro qui è finito... Ma non hai fatto niente...", ha sottolineato un utente, facendo eco a chi ha scritto "Ma thank you di cosa?", fino ad arrivare al classico "Come non fare assolutamente niente in 90 minuti". L'ironia e la rabbia, per ciò che poteva essere e non è stato.