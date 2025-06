Guirassy, il Milan ci riprova: piace ad Allegri

Serhou Guirassy è il nome nuovo per l'attacco del Milan. L'identikit è stato tracciato da Igli Tare in settimana: a Massimiliano Allegri serve un uomo forte in area di rigore , capace di dominare fisicamente gli ultimi sedici metri e di avere un grande senso del gol. Un Olivier Giroud con una carta d'identità meno ingiallita e dalle doti atletiche un po' più spiccate, per sfruttare al meglio la potenza di fuoco dei rossoneri in campo aperto. Il franco-guineano, attualmente in forza al Borussia Dortmund, è uno dei nomi preferiti dal tecnico livornese e dal direttore sportivo albanese, anche se la richiesta dei tedeschi ( 70 milioni di euro ) e le tempistiche dell'affare ( Guirassy è impegnato al Mondiale per Club ) spaventano.

Milan, Guirassy è una macchina da gol: i numeri

Le caratteristiche della punta nata ad Arles, in Francia, ricordano un po' quelle di Victor Osimhen: velocissimo nell'attacco alla profondità, alto e forte fisicamente in area di rigore, non così aggraziato, ma tremendamente efficace, davanti alla porta. I numeri lo testimoniano. Nell'ultima stagione con il Borussia Dortmund, ha messo a segno 35 reti e 9 assist in 48 partite giocate; fanno effetto i 13 gol in 14 partite in Champions League. In media, dunque, solo in cinque presenze totali tra le due competizioni maggiori non è andato a referto. Il guineano ha confermato anche in giallonero ciò che faceva allo Stoccarda: nell'ultima stagione alle soglie della Foresta Nera, l'annata 2023-2024, aveva segnato 28 gol in 28 presenze in Bundesliga. Statistiche a dir poco roboanti.