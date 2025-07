Milan, adesso è ufficiale: Ricci è un giocatore rossonero

Investimento importante: Ricci centrale nel nuovo Milan di Allegri

L'ormai ex centrocampista del Torino sarà uno dei giocatori sui quali si impernierà il nuovo progetto rossonero brandizzato Allegri bis, l'investimento è importante, sia in termini economici, che di durata del contratto. Fortissimamente voluto anche dal ds Tare, l'accordo per Ricci è stato raggiunto a fronte di un esborso da 23 milioni di euro, più 1,5 di bonus, nonché il 10% su un'eventuale futura rivendita.

Il comunicato ufficiale del club rossonero

Questo il comunicato ufficiale del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Samuele Ricci dal Torino FC. Il centrocampista italiano ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2029 con diritto di opzione a favore del Club per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. Nato a Pontedera il 21 agosto 2001, Samuele Ricci cresce nel Settore Giovanile dell’Empoli, con cui debutta in Prima Squadra nel settembre 2019, e totalizza 91 presenze e 3 gol con i toscani. Nel gennaio 2022 passa al Torino, con cui colleziona 113 presenze e 4 reti. Ricci, dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili italiane, nel giugno 2022 debutta in Nazionale maggiore, con cui vanta 10 presenze. Samuele Ricci indosserà la maglia rossonera numero 4".