Theo Hernandez dal Milan all'Al Hilal: è ufficiale, i dettagli dell'accordo

Il video emozionale del Milan dopo la cessione di Theo Hernandez all'Al Hilal

"Sei anni indimenticabili, momenti magici, ricordi infiniti. Grazie, Theo!", ha commentato il Milan su Instagram a corredo di un video emozionale, che racchiude le migliori giocate di Theo Hernandez in maglia rossonera. Gol, assist e percussione che rappresentano, ormai, solo il passato: Theo Hernandez è a disposizione di Simone Inzaghi, da avversari a tesserati per lo stesso club per portare in alto l'Al Hilal il più in alto possibile. Il club arabo ha rilanciato la notizia con le prime foto di Theo in maglia Al Hilal.