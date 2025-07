Il Milan ha scelto l'esterno: è Pubill il preferito di Allegri

MILANO - Il Milan deve acquistare prioritariamente un interno di centrocampo, il terzino destro e il terzino sinistro. Nei primi due ruoli la scelta è stata fatta e i nomi sono conosciuti: in mezzo si punta Ardon Jashari , 22enne svizzero del Bruges, e a destra la nomination è ricaduta su Marc Pubill , esterno del 2003 in forza all’Almeria, club di seconda divisione spagnola; per l’esterno mancino, invece, dopo il fallimento della trattativa per Archie Brown, ufficializzato dal Fenerbahce, ci sono ancora alcune valutazioni da fare e qualche nome in rampa di lancio.

Milan, Jashari nel mirino

Ieri è andata in onda l’ennesima puntata delle telenovela Jashari. Il giocatore non è stato convocato dal tecnico Nicky Hayen per l’amichevole contro la Lokomotiva Zagabria; scorrendo la distinta, il nome dello svizzero non figura né tra i titolari né tra le riserve. Il motivo è presto detto: Jashari sta svolgendo un percorso di allenamento personalizzato. Non è partito con la squadra per il ritiro tra Scozia e Inghilterra, si è presentato regolarmente alla prima seduta settimanale di martedì per effettuarla in solitaria, così come quella di ieri, mentre i compagni provavano sul campo le ultime tattiche in vista della prima sfida ufficiale della stagione in programma domenica.

Milan, Jashari non si sblocca

Ecco, appunto, domenica: indiscrezioni dal Belgio sussurrano che Jashari non sarà del match nonostante l’importanza del trofeo in palio (Supercoppa belga contro l’Union Saint-Gilloise). E le motivazioni, tra voglia di Milan e volontà di non arrivare ai ferri corti con il club, sono di logica lettura. È probabile che possa essere quello il primo traguardo volante della trattativa e che l’altro sia fissato ai preliminari di Champions League ad agosto. Né Milan né Bruges sono per ora intenzionati a fare passi in avanti: l’affare resta bloccato ai circa 3 milioni di euro di distanza tra domanda e offerta. Ma la volontà del ragazzo, che sta facendo di tutto, ma senza eccedere, per trasferirsi in rossonero, potrebbe essere il vero ago della bilancia.

Milan, Pubill si avvicina

C’è più intesa sulle valutazioni, invece, tra Milan e Almeria per Marc Pubill. Il terzino spagnolo, nella passata stagione, aveva sostenuto le visite mediche con l’Atalanta, salvo poi essere rispedito al mittente dal club orobico assieme ai 16 milioni di euro più 4 milioni di bonus promessi agli spagnoli. Ad un anno di distanza, il classe 2003 potrebbe riprendere il volo per la Lombardia, pronto a fermarsi nuovamente presso la Clinica La Madonnina per le visite mediche non appena Milan e Almeria troveranno l’accordo definitivo. Fali Ramadani, agente del giocatore in buoni rapporti con Giorgio Furlani, sta provando a far che ciò accada. La base d’intesa c’è già su una decina di milioni di euro più bonus per il trasferimento a titolo definitivo. Tare cercherà di chiudere il tutto al più presto: la cena di mercato con Allegri di ieri sera ne ha confermato la necessità.