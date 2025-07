Milan, Jashari si avvicina: arriva un nuovo indizio dal Belgio

Ardon Jashari si avvicina al Milan . Dal Club Brugge arriva un altro piccolo grande segnale in vista di un possibile trasferimento del giocatore in rossonero: il classe 2002, infatti, non è stato convocato per la finale di Supercoppa del Belgio , che vedrà i suoi attuali compagni affrontare l'Union Saint-Gilloise.

Jashari verso il Milan, due indizi fanno una prova: le ultime dal Belgio

Il Milan non molla Ardon Jashari. Il giocatore è sempre più lontano dal Club Brugge e gli ultimi indizi portano verso la conclusione della trattativa con il ds Tare. Dopo essere stato escluso dalla foto di squadra a pochi passi dalla nuova stagione sportiva, il centrocampista svizzero non è stato inserito nell'elenco dei convocati per la tradizionale sfida tra i campioni della Pro League (massimo campionato belga) e i vincitori dell'ultima edizione della Coppa del Belgio, in programma alle 18:30 allo stadio Joseph Marien a Bruxelles. Jashari, dunque, sembra essere in rottura totale con il proprio club di appartenenza, complice il pressing del Milan di Allegri. Una volta salutato Reijnders, è lui l'obiettivo numero uno per la mediana.