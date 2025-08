Milan, ecco Jashari: l'ex Brugge è arrivato a Milano, tifosi in festa

Le cifre dell'affare Jashari

Jashari arriva in rossonero per un affare che globalmente si aggira attorno ai 40 milioni di euro: 34 milioni più 3 di bonus è infatti la cifra che sborserà il Milan al Bruges. Per il giocatore pronto un contratto quinquennale, con un ingaggio che si aggirerebbe attorno ai 2,5 milioni di euro stagionali. Si conclude così un lungo inseguimento ad un tassello ritenuto fondamentale per dare ordine e dinamismo alla mediana dopo la partenza di Reijnders.