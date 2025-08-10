Milan, Thiaw saluta: va al Newcastle. È assalto a Leoni

MILANO - Tutto fatto per la cessione di Malick Thiaw al Newcastle per 40 milioni, bonus compresi. L’offerta irrinunciabile, tanto attesa, è arrivata nella giornata di ieri e il Milan non ha esitato ad accettarla. Il difensore tedesco ha salutato i compagni nello spogliatoio dopo la partita a Dublino e in queste ore svolgerà le visite mediche con il Newcastle. Il Diavolo realizza così un’enorme plusvalenza, considerando che il tedesco era stato acquistato nel 2022 per circa 6 milioni di euro dallo Schalke 04. Il Milan nelle scorse ore ha provato anche a prolungare il contratto del difensore, ma Thiaw non ha voluto accettarlo, spalancando così le porte per il suo addio.

"Irrinunciabile" l'offerta del Newcastle

Il Newcastle infatti gli concederà la possibilità di disputare la Champions e di mettersi in mostra per conquistare un posto in nazionale, inoltre lo stipendio che percepirà in Premier supera i quattro milioni di euro. Massimiliano Allegri avrebbe voluto trattenerlo ma di fronte ad una proposta così ampia i rossoneri hanno pensato di monetizzare, definendo “irrinunciabile” la cifra del Newcastle. Thiaw andrà a giocare nella squadra del suo vecchio compagno Sandro Tonali. Ed è il secondo grande affare che il club inglese fa con il Milan nell’arco di due stagioni.

Idea Leoni per il dopo-Thiaw

Ora Igli Tare e Giorgio Furlani stanno lavorando per il sostituto di Thiaw: il Milan è nelle condizioni di fare uno sgarbo all’Inter e andare a prendere Leoni, per il quale servono circa 35 milioni di euro. Rispetto ai nerazzurri, che devono ancora chiudere almeno una cessione (Taremi o Asllani) per arrivare al budget necessario, il Milan ha la liquidità per affondare subito il colpo. Per Leoni il Parma ha già rifiutato 35 milioni dall’estero, il giocatore vuole restare in Italia. Nella lista anche Pietro Comuzzo della Fiorentina. Due profili italiani, due elementi giovani che raccolgono il consenso sia di Allegri che della dirigenza. Monitorato anche Koni De Winter del Genoa, 23enne belga che ha un costo più contenuto, seguito anche dall’Inter per sostituire Pavard o Bisseck in caso di cessione. Non sono da scartare nemmeno nomi provenienti dall’estero, profili suggeriti dallo scouting con un costo più basso.