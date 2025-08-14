Hojlund-Milan, l’ora del sì. E Athekame è in arrivo

Rasmus Hojlund ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Milan. Un passo avanti importante rispetto alla resistenza mostrata dal giocatore nei giorni passati. Dopo l’ultima telefonata tra l’amministratore delegato Giorgio Furlani e gli agenti del danese, il Milan si sente più ottimista per la conclusione dell’affare. La punta 22enne ha capito che al Manchester United avrà pochissimo spazio, e la panchina contro la Fiorentina nell’ultimo test amichevole gli ha fatto aprire gli occhi. Il Diavolo si è mosso in maniera netta e sta provando a trovare la quadra dal punto di vista economico con Hojlund. Il giocatore non percepisce un ingaggio alto, siamo attorno ai 4-5 milioni di euro, alla portata del club rossonero. Ma vorrebbe delle garanzie per il riscatto e si sta pensando anche a delle formule particolari per convincerlo definitivamente a vestire rossonero. Hojlund è un giocatore molto orgoglioso e non vorrebbe essere scaricato dallo United dopo due anni, ma sta prendendo coscienza che i Red Devils hanno fatto altre scelte ingaggiando Cunha e Sesko nel corso dell’estate.

Gli accordi tra Milan e Hojlund

La dirigenza milanista sta lavorando su due fronti: da un lato si cerca l’accordo con l’entourage dell’attaccante, mentre dall’altro bisogna trovare le cifre corrette per certificare l’affare con il Manchester United. I rossoneri vorrebbero pagare un prestito oneroso da 5 milioni con un diritto di riscatto a 35 milioni, mentre gli inglesi sperano di ottenere cifre più alte. Ma l’intesa è vicina e per questo c’è ottimismo crescente tra le parti. La trattativa per l’ex attaccante dell’Atalanta è entrata nel vivo e sta rispettando la tabella di marcia indicata dal club milanista, quando a giugno Tare aveva stabilito che avrebbe acquistato l’attaccante da metà agosto in poi. Dunque ci siamo, stiamo per entrare nella fase calda dell’operazione Hojlund, e la sua apertura al passaggio a Milano è un segnale che il lavoro di intermediari, agenti e dirigenti è stato fatto con i modi e tempi giusti. Ora però bisogna portare a casa il giocatore perché altre società si stanno interessando a Rasmus, una volta saputo della probabile partenza in prestito. La concorrenza non manca e per questo il Diavolo vorrebbe accelerare. Per Allegri non ci sono problemi dal punto di vista tecnico, Hojlund sarebbe il rinforzo giusto per comporre un attacco con caratteristiche diverse.

Athekame, affare fatto: le cifre

Nella mattinata di ieri il Milan e lo Young Boys si sono scambiati i documenti per l’acquisto di Zachary Athekame, 20enne svizzero che oggi farà le visite mediche con il Diavolo. Tutto fatto a 10 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita del terzino, e si tratta del settimo acquisto in questa sessione di mercato estiva da parte della formazione milanista. Athekame potrà giocare sia come esterno in una difesa a quattro, prendendo di fatto il posto di Emerson Royal, ma anche come quinto a centrocampo in un 3-5-2. Il direttore sportivo Igli Tare è convinto che sia un acquisto di prospettiva, e che nel giro di qualche mese Athekame possa imporsi sulla fascia destra. Un giocatore pagato 10 milioni comporta un basso rischio se non dovesse rendere, inoltre arriva a Milano già con una buona preparazione atletica poiché in Svizzera lo Young Boys ha disputato quattro partite. Dovrebbe rientrare tra i convocati della partita di domenica in Coppa Italia.