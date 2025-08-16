Il Milan accelera per Hojlund: cosa manca per chiudere con il Manchester United

MILANO - Il settimo acquisto della campagna di rafforzamento estiva porta il nome di Zachary Athekame. Il terzino svizzero nella mattinata del 14 agosto è sbarcato a Linate Prime alle 10.50 e si è diretto immediatamente alla clinica “La Madonnina” per sostenere gli esami medici . Dopo aver ottenuto anche l’idoneità sportiva, in serata è stato accolto in sede, a Casa Milan, per la firma sul contratto. Indosserà la maglia numero 24 ed è costato alla formazione rossonera solamente 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita a favore dello Young Boys. In Svizzera sono sicuri che la dimensione del Milan sia troppo elevata per Athekame ma chi gli sta vicino lo descrive come un giocatore in grado di apprendere subito , e di voler sfruttare l’occasione della vita con la casacca del Diavolo. Per Igli Tare si tratta di una scommessa a basso rischio , e se da qui a un anno Athekame esplode, il Milan potrà realizzare una plusvalenza. Sulla fascia destra sarà l’alternativa di Tomori e Alex Jimenez , ma potrà essere sfruttato pure come quinto di centrocampo.

Milan, i contatti con gli agenti di Hojlund e con il Manchester United

La giornata di ieri è stata importante anche sotto il fronte Rasmus Hojlund. Il Milan si è messo in contatto con gli agenti del danese e sta accelerando, dopo che ha ottenuto il sì della punta per il trasferimento a Milano. L’opera di convincimento potrebbe portare i frutti sperati in queste ore, perché Hojlund ha capito che a Manchester non avrà spazio. E invece di rimanere in panchina a guardare gli altri giocare, preferirebbe diventare il punto di riferimento di una squadra importante come il Milan. Hojlund è disposto ad ascoltare la proposta tecnica dei rossoneri, mentre lo United tratta con il Milan la cifra finale del riscatto tra una stagione. C’è ancora una differenza economica tra ciò che offre il Ceo Giorgio Furlani e quello che chiede la società di Manchester. Ma c’è fiducia di chiudere prima possibile l’affare. Nel fine settimane i rossoneri sperano di avere l’ok su entrambi i fronti, in modo da concludere l’operazione a inizio o metà della prossima settimana. Allegri apprezza Hojlund e lo ritiene l’acquisto giusto per avere un attacco complementare con Santiago Gimenez. Anche il Borussia Dortmund ha iniziato a informarsi sulla situazione della punta danese.

Dopo De Winter e Athekame possibile un altro ingresso in difesa

In difesa con l’arrivo di De Winter e Athekame il Milan si ritenete coperto, ma ci sono sempre le opportunità di mercato da cogliere negli ultimi dieci giorni. E infatti alcuni procuratori stanno proponendo un difensore centrale ulteriore, con la formula del prestito. I rossoneri hanno chiesto informazioni su Caleb Okoli del Leicester City, 24 anni con un passato all’Atalanta. In uscita invece bisogna registrare il gradimento del Leeds United nei confronti di Noah Okafor. L’esterno svizzero, che si è messo in mostra nel precampionato del Milan, è in uscita ma serve un’offerta che superi i dieci milioni e soprattutto a titolo definitivo. Sul fronte opposto resiste il gradimento del Fulham nei confronti del nigeriano Samuel Chukwueze. Già nello scorso gennaio c’erano stati discorsi approfonditi tra le parti.