Milan, rivoluzione in attacco a gennaio: dall'Argentina può arrivare un rinforzo per Allegri

Milan, un nome per l'attacco

E tra i ruoli che il Diavolo sta monitorando c’è sicuramente l’attacco. Al momento le due punte, ovvero Gimenez e Nkunku, sono ancora a quota zero reti in serie A. Il messicano era stato pagato 30 milioni a gennaio scorso, mentre il francese addirittura 40 nel mese di agosto. Il club è convinto di recuperarli e di poter contare sulle loro reti, ma i prossimi due mesi saranno di osservazione. Se le cose non dovessero andare bene, il club potrebbe intervenire sul mercato e tra i profili monitorati c’è anche Joaquin Panichelli, argentino dello Strasburgo che in Ligue 1 ha messo a segno 9 reti in 11 partite. Un bottino che ha portato molti club a seguirlo, come ammesso dal suo entourage. Il Milan monitora Panichelli già da diversi mesi, addirittura dai tempi del River Plate e poi successivamente con l’Alaves, dove si ruppe il coricato nel 2023. Dopo il recupero fisico ha ripreso a segnare tanto che la scorsa estate lo Strasburgo lo porta in Francia per 17 milioni di euro. Il Milan lo segue da tempo, si tratta di un attaccante ancora giovane che però si sta mettendo in mostra a suon di gol in Ligue 1. Non è l’unico profilo sul taccuino di Tare e Moncada, ci sono altre punte che i rossoneri seguono. Lo stesso Artem Dovbyk della Roma, dove in estate i rossoneri avevano provato ad imbastire una trattativa di scambio con Gimenez, continua ad essere un nome valido.

Capitolo rinnovi: ci sono delle priorità

Poi la società rossonera nelle prossime settimane cercherà di chiudere i rinnovi di almeno un paio di giocatori. In cima alla lista c’è il contratto di Alexis Saelemaekers, giocatore prezioso per Allegri, che in estate ha voluto trattenere a tutti i costi nonostante il pressing della Roma. L’esterno belga ha un legame con il Diavolo fino al 30 giugno 2026 ma si sta lavorando con l’entourage del giocatore per estendere di almeno altri due anni. Contatti già avvenuti e volontà di proseguire insieme. Stesso discorso per il difensore inglese Fikayo Tomori. Ci sono stati incontri con il suo agente e l’idea è quella di proseguire oltre la scadenza del 2027. Per l’ex Chelsea pronta un’estensione con adeguamento del salario. Il Milan vorrebbe allungare il legame anche con Christian Pulisic ma al momento non si registrano incontri con il suo entourage. D’altronde l’americano scade nel 2027 ma il club può esercitare una clausola per l’estensione unilaterale fino al 2028, e per questo non c’è preoccupazione. Complicato, invece, il prolungamento del contratto di Mike Maignan. Il capitano sembrerebbe deciso a partire al termine del legame con i rossoneri, tra meno di un anno, nonostante i tentativi della dirigenza di trattenerlo.