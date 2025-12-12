Milan, a gennaio un super mercato: ci sono due giocatori pronti a salutare. Chi può arrivare

Il mercato di gennaio si avvicina e il Milan comincia a preparare la strategia migliore per rinforzare la squadra. Massimiliano Allegri si aspetta qualche rinforzo per dare continuità al lavoro svolto fino a oggi e per tentare di rimanere aggrappato alla lotta scudetto fino all’ultimo. La condizione necessaria per innescare il domino è la partenza di un attaccante, e il maggiore indiziato a lasciare Milanello è Santiago Gimenez . La punta messicana non solo non ha mai segnato in campionato quest’anno, ma ormai non gioca da un mese e mezzo. Gimenez è arrivato un anno fa per circa 32 milioni di euro dal Feyenoord, con tutto l’entusiasmo di chi fa il salto in una big. Ma il suo contributo alla causa milanista con il tempo si è affievolita e ora sembra essere vicina la fine della sua avventura con il Diavolo. L’agenzia che gestisce il giocatore continua a negare una possibile partenza a gennaio, ma in caso di offerte adeguate il Milan valuterà l’addio.

Le alternative

La cifra minima è tra i 25 e 30 milioni di euro, e non in prestito. I rossoneri accetteranno solamente una partenza a titolo definitivo. Anche perché il ricavato servirà per prendere un altro attaccante e in queste settimane sono stati proposti diversi profili che Allegri e Tare stanno valutando. Nei giorni scorso è stato offerto anche Mauro Icardi, ai margini al Galatasaray, ma non convince del tutto per due motivi. Il primo è di natura fisica, in quanto l’ex Inter è rientrato da un brutto infortunio al crociato e ha perso il posto da titolare. Ci sono dubbi di natura atletica ma anche economica, perché l’ingaggio che percepisce in Turchia è di oltre 10 milioni. Al giocatore farebbe piacere un ritorno in Italia o in Argentina. Ma non è l’unico nome accostato ai rossoneri. Anche il profilo di Joshua Zirkzee del Manchester United viene sempre monitorato, così come quello di Lucca del Napoli. L’attaccante italiano in estate era stato in orbita Milan, con un’offerta all’Udinese che era stata ritenuta bassa dai friulani. Dalla Premier invece continuano le voci su Niclas Fullkrug del West Ham, ma il 32enne non convince dal punto di vista tecnico. Il tedesco è in uscita e vuole sfruttare la finestra di gennaio per lasciare l’Inghilterra.

I giocatori a rischio cessione

Ma Gimenez non è l’unico possibile partente in casa rossonera. A centrocampo Loftus-Cheek sta riflettendo sul futuro e vorrebbe giocare con maggiore continuità per non perdere la partecipazione al Mondiale. Il suo entourage si sta muovendo con squadre tedesche e inglesi in modo da garantirgli un minutaggio più alto. Se l’ex Chelsea dovesse partire, il Diavolo dovrà lavorare per rimpiazzarlo e tra le idee c’è anche Giovanni Fabbian del Bologna. Il centrocampista italiano di 23 anni era stato già in trattativa con il Milan negli ultimi giorni del mercato estivo. Il Bologna con la giusta cifra potrebbe lasciarlo partire, ma ci sarebbe anche la concorrenza della Lazio. Dall’Inghilterra ripropongono la candidatura di Mateo Kovacic, attualmente infortunato ma con la maglia del Manchester City è stato impiegato poco e questo potrebbe aprire scenari per gennaio. La scadenza del croato è nel 2027 e sarebbe un centrocampista offensivo di esperienza, in quanto a nel prossimo mese di maggio festeggerà 32 anni.