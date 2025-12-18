Gimenez si opera: il Milan accelera per Fullkrug

MILANO - La decisione è stata presa: oggi Santiago Gimenez si sottoporrà ad intervento chirurgico per eliminare il problema alla caviglia . Un’operazione di pulizia ossea che non andrà ad intaccare cartilagine o legamenti, e questo ridurrà sicuramente i tempi di recupero. L’attaccante messicano del Milan rimarrà fuori per circa due mesi , proverà a rientrare a metà febbraio per rimettersi a posto in vista del Mondiale. I rossoneri hanno tentato prima la terapia conservativa, e per qualche settimana ha funzionato, ma negli ultimi giorni Gimenez avvertiva nuovamente dolore durante le corse a Milanello. Da lì la decisione di volare in Olanda per un consulto con uno specialista e poi la scelta finale di sottoporsi ad intervento.

Il Milan accelera su Fullkrug: la situazione

L’assenza forzata di Gimenez, che comunque era fuori causa dallo scorso 28 ottobre dopo il match contro l’Atalanta, ha portato la dirigenza ad accelerare i tempi per Niclas Fullkrug. Il Diavolo ha già un accordo con il 32enne tedesco, che ha detto no alle proposte di Wolfsburg e Bayer Leverkusen, e sta definendo l’acquisto con il West Ham. Ieri il Milan ha inviato l’offerta ufficiale al club londinese di un prestito con diritto di riscatto a circa una decina di milioni di euro, mentre il West Ham preferirebbe l’obbligo. Si stanno limando questi dettagli, ma l’affare sembra essere in chiusura. Il Diavolo vuole prendere prima possibile Fullkrug per fargli svolgere le visite mediche prima dell’apertura del mercato invernale, possibilmente entro fine dicembre, in modo da metterlo subito a disposizione di Allegri. Tuttavia per motivi burocratici e di tesseramento, Fullkrug non sarebbe disponibile per la prima partita del nuovo anno, ovvero il 2 gennaio a Cagliari. Arrivano sussurri incoraggianti anche per il prolungamento di Mike Maignan. Il francese ha aperto uno spiraglio per il rinnovo e sta trattando con il club rossonero. Il direttore sportivo Igli Tare spera di ottenere la firma nei prossimi giorni per evitare lo spauracchio della partenza a parametro zero in estate.