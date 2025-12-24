Il Milan scopre Fullkrug: primo contatto a Milanello

Proprio alla vigilia di Natale Massimiliano Allegri potrà scartare il suo primo regalo dal mercato, e sotto l’albero ha trovato un nuovo numero nove. Stamattina l’attaccante tedesco Niclas Fullkrug sarà al centro sportivo di Milanello per i primi contatti con l’allenatore e con la nuova squadra, poi svolgerà dei test specifici con lo staff atletico per capire a che punto sia la sua condizione. Comincerà un percorso personalizzato per essere pronto entro il due gennaio, data in cui si potrebbe vedere per la prima volta con la maglia del Milan in partite ufficiali. L’idea del club, infatti, è di rimettere in piedi il centravanti proveniente in prestito dal West Ham per la partita contro il Cagliari a inizio anno.

La forma di Fullkrug

Fullkrug non gioca da novembre, dove ha fatto un paio di apparizioni in Premier League contro Liverpool e Bournemouth, poi si è fermato per un problema muscolare. Infatti il Milan prima di acquistarlo ha predisposto una serie di esami approfonditi in diverse cliniche di Milano, in modo da avere il quadro completo e definitivo. Fullkrug ieri ha iniziato presto con le visite mediche, e solamente nel tardo pomeriggio si è recato in sede per firmare il contratto, anche se l’ufficialità potrà arrivare solamente il 2 di gennaio quando aprirà il calciomercato in Italia. Il Diavolo lo ha preso in prestito con diritto di riscatto, senza investire nulla ma pagando l’ingaggio del giocatore fino al termine della stagione. Inoltre, proprio nelle ultime ore ha ottenuto uno sconto importante sull’opzione di acquisto, sceso addirittura a 5 milioni di euro. Fullkrug ha scelto la maglia numero 9, quella che in passato era sulle spalle di un mostro sacro come Marco van Basten

Una giovane punta

Oltre a Fullkrug i rossoneri hanno messo le mani sul talento montenegrino Andrej Kostic, 18enne che gioca nel Partizan Belgrado. C’è accordo totale tra il giocatore e il Milan, e si sta lavorando tra club per arrivare all’intesa definitiva sul prezzo finale. Al momento si ragiona sui 5 milioni di euro più bonus e percentuale sulla futura rivendita a favore della società serba. Kostic inizialmente verrebbe preso per la squadra di Milan Futuro, con l’obiettivo di utilizzarlo spesso anche in prima squadra in caso di necessità. Sarebbe un acquisto in prospettiva di un giocatore che già oggi piace a molte società europee. A Belgrado ha già messo a segno otto reti nel campionato maggiore ed è nel giro della nazionale. Un profilo consigliato al Milan anche dall’ex Dejan Savicevic, definito da molti addetti ai lavori davvero talentuoso e promettente. La curiosità è che Kostic ha lo stesso agente di Dusan Vlahovic, attaccante in scadenza con la Juventus e possibile obiettivo di mercato per il Milan quando a giugno andrà a scadenza. Già in estate il club milanista ci aveva provato insistentemente per Vlahovic, ma non ha mai trovato l’accordo sulle cifre d’ingaggio e commissioni.

Le cessioni

Con l’arrivo di Niclas Fullkrug potrebbero ridursi gli spazi per Christopher Nkunku, che di recente ha ricevuto delle proposte dal mondo arabo. I titolari saranno Leao e Pulisic, mentre il tedesco in automatico diventerà la prima soluzione dalla panchina. Anche per Santiago Gimenez sono arrivati interessamenti dalla Turchia, ma l’operazione alla caviglia lo terrà fuori almeno fino a metà febbraio. Con sei mesi d’anticipo è stato risolto consensualmente il contratto con l’attaccante belga Divock Origi, in rosa dall’estate 2022.