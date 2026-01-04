Il Milan cerca un difensore: da Gatti ad Aké, ecco la situazione e chi può arrivare

Il Milan ha affrontato la trasferta di Cagliari in emergenza ed è tornato in Lombardia con i tre punti. All'appello tra i convocati mancavano due attaccanti sui cinque in rosa, Gimenez e Nkunku, e la formazione prevedeva diversi calciatori di nome o ruolo alternativi: De Winter al centro della difesa al posto di Gabbia, il neo 20enne Bartesaghi da braccetto di sinistra in sostituzione di Pavlovic alla prese con la febbre, Estupiñan da esterno mancino nello spazio lasciato libero dal numero 33 e Loftus-Cheek adattato da sottopunta, con il bomber Pulisic con soli 15-20 minuti a disposizione a causa di un fastidio al flessore destro. La conseguenza è chiara: la rosa ha qualità per sopperire alle emergenze, ma sarebbe consigliabile aumentarne la profondità e il livello tecnico in modo da non costringere Massimiliano Allegri a mettere sempre una toppa diversa dall'altra.

Milan, si valuta un innesto in difesa

Ed ecco qui, puntuale, il mercato. A Cagliari ha già esordito il primo acquisto, Niclas Fullkrug, il rinforzo di peso davanti che Allegri tanto chiedeva. Ma non ci si fermerà al tedesco. Nelle interviste di venerdì, Igli Tare, direttore sportivo rossonero, ha diplomaticamente elogiato i calciatori già a disposizione, lasciando, però, aperto più di uno spiraglio a nuovi ingressi. Uno (quasi) certo sarà in difesa: profilo esperto, profilo giovane? A Tare e al Milan, come da battuta ai microfoni, serve che sia bravo. La retroguardia milanista, d'altronde, sta funzionando piuttosto bene e bisognerà inserire un profilo che entri nelle rotazioni senza sconvolgerle, ma con efficacia e utilità. L'identikit comprende, dunque, parametri non troppo sindacabili: il nuovo difensore dovrà, preferibilmente, essere già a conoscenza delle dinamiche del campionato italiano, saper giocare a tre o a quattro, sia da centrale che da braccetto. In sostanza, dovrà essere in grado di dare sin da subito una mano ad Allegri senza periodi di ambientamento di contesto o tattico. Federico Gatti della Juventus, anche per il legame con il tecnico livornese, resta un nome interessante, ma i bianconeri per ora non aprono alla cessione. Dall'ex Napoli Kim e dal Bayern Monaco non arrivano aperture. Radu Dragusin, in forza al Tottenham, va valutato con molta attenzione anche sotto la tenuta fisica. Occhio, come opzione ad alte luci, all'evoluzione della situazione al Manchester City di Nathan Aké: l'olandese era già stato nel mirino del Milan due anni fa e, in vista dei Mondiali, vorrebbe avere più minutaggio; situazione da ultima settimana di mercato.

L'offerta per Nkunku

Si concluderà certamente prima, invece, la questione legata a Nkunku. Il Fenerbahce continua a corteggiare il calciatore e, nel mentre, chiede sconti al Milan per la cessione: no ai 35 milioni di euro a titolo definitivo, ma un acquisto garantito a prezzo più basso che non andrà oltre i 30 milioni. La dirigenza sta valutando il da farsi: Nkunku è stato un investimento importante e buona parte del gruppo vuole dare altro tempo al ragazzo. Una decisione verrà prese a breve, perché, in caso di addio, i soldi verranno dirottati su almeno un paio di colpi.