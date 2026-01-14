Ibrahimovic jr lascia il Milan: ufficiale il trasferimento all'Ajax, come papà Zlatan. La formula

Maximilian Ibrahimovic , attaccante classe 2006 e figlio di Zlatan, è pronto a iniziare ufficialmente una nuova avventura seguendo le orme del padre.

Ibrahimovic jr lascia il Milan: ufficiale il trasferimento all'Ajax

Il giovane centravanti ha infatti scelto l’Ajax, salutando il Milan per approdare nel club che ha lanciato la carriera di Ibrahimovic senior. L’operazione è stata definita sulla base di un prestito con diritto di riscatto a favore del club olandese. L'attaccante, che in questa stagione ha raccolto 5 gol e 4 assist in 16 presenze in Serie D con il Milan Futuro, proverà ora a crescere e mettersi in mostra in un ambiente storicamente molto attento allo sviluppo dei giovani talenti.

Il comunicato del Milan

Di seguito il comunicato pubblicato dal club rossonero sul trasferimento: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all'AFC Ajax. Il Club rossonero augura a Maximilian le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione sportiva".