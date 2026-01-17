Camarda, la spalla e il Lecce: come e perché ora può tornare al Milan
La giovane punta potrebbe fare ritorno alla base in anticipo: lo scenario
MILANO - Francesco Camarda, attaccante di proprietà del Milan e in prestito con diritto di riscatto a Lecce, potrebbe rientrare in anticipo in rossonero dopo l’infortunio alla spalla, che sembrerebbe essere più serio del previsto. Sono in atto valutazioni tra le due società per decidere la strada migliore da intraprendere per il percorso riabilitativo della giovane punta. Se i club dovessero trovare un’intesa, Camarda tornerebbe a Milano con sei mesi d’anticipo per gestire l’infortunio alla spalla con lo staff sanitario milanista. La decisione finale sarà presa nelle prossime ore, anche se in Puglia non vorrebbero liberare il giocatore a gennaio. Intanto il pressing del Galatasaray si sta facendo sempre più forte nei confronti di Youssouf Fofana. Per il centrocampista francese sono pronti 30 milioni di euro, cifra che la dirigenza milanista potrebbe anche accettare. Ma il nodo resta il giocatore, attualmente non convinto della proposta del club turco. Il Galatasaray ha messo sul piatto un contratto da 5,5 milioni di euro netti per il francese, tuttavia Fofana non vorrebbe lasciare la squadra di Allegri a stagione in corso. Nei prossimi giorni sono previsti anche contatti con il Partizan Belgrado per l’acquisto di Andrej Kostic, attaccante montenegrino del 2007. Il giocatore spinge per il passaggio in serie A ma va trovata ancora l’intesa economica sul cartellino e attualmente c’è ancora distanza sulle cifre. Prosegue invece la caccia al difensore e nei giorni scorsi è stato proposto il centrale Harry Maguire, 32enne del Manchester United.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Milan