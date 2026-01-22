Milan, attesa per Maignan. Loftus-Cheek all’Aston Villa?

Il mercato del Milan vive, per ora, una fase di stanb-by: si attende l’incontro decisivo per Mike Maignan e si cerca di una occasione buona per rinforzare il reparto dei difensori centrali. Una possibile svolta potrebbe arrivare da una cessione a sorpresa. Dall’Inghilterra, infatti, si segnala l’interesse concreto per Ruben Loftus-Cheek da parte dell’Aston Villa, alla ricerca di rinforzi (agli inglesi piace anche Tammy Abraham, ex Milan e Roma oggi in forza al Besiktas) per migliorare ulteriormente il piazzamento in Premier League e in Europa League.

Massimiliano Allegri apprezza particolarmente le doti del numero 8 e non vorrebbe privarsene, soprattutto senza garanzia di un sostituto adeguato. Loftus-Cheek, però, potrebbe essere affascinato dalla possibilità di tornare in Inghilterra, dove avrebbe più visibilità in ottica Mondiale 2026 (dopo le convocazioni per le gare di qualificazioni di settembre e ottobre da parte del ct Tuchel) e più spazio, considerando le tre competizioni in cui la squadra di Emery è impegnata. Per ora un’offerta ufficiale non è stata ancora recapitata alle caselle postali di Casa Milan. Il Milan ha fissato il prezzo attorno ai 15 milioni di euro.