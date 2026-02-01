Milan, tutto su Mateta: sono ore decisive

MILANO - Ieri sera, attorno alle 19, Jean-Philippe Mateta sperava di star già seduto su un comodo aereo charter in direzione Milano. La possibilità c'è stata, eccome. Venerdì l'ottimismo era dilagante: il francese era vicinissimo al Milan grazie all'accordo raggiunto tra il club rossonero e il Crystal Palace e l'intesa sull'ingaggio con l'entourage. E, invece, ieri sera alle 19, Mateta ha aperto Instagram, ha cliccato sul pulsante delle Stories e ne ha pubblicata una criptica, ma allo stesso tempo emblematica: un'enorme faccina che sbuffa, con i classici occhi chiusi, le sopracciglia corrugate e i due sbuffi di vapore bianco che escono dalle narici. Sta a significare frustrazione, senso di impotenza, anche impazienza.

L'intenzione di Mateta

Già, perché il colosso di Sevran le sta provando tutte per trasferirsi al Milan. Ha parlato con il suo club dichiarando senza appello l'intenzione di partire subito, ha chiarito la situazione con l'allenatore Glasner, riuscendo a non ottenere la convocazione per la sfida al Nottingham Forest e ha rifiutato qualsiasi altra destinazione. Motivo? Semplice ed evidente: vuole il rossonero. Il prima possibile. E il Milan vuole lui. Subito. L'intenzione originaria era aspettare l'estate, quando il francese sarebbe anche costato qualche milioncino in meno, ma la necessità che ha Allegri di un attaccante con quelle caratteristiche val bene un esborso economico un tantino superiore.

Il sostituto di Mateta

L'accordo sulle cifre c'è già in tutte le direzioni: al Crystal Palace andrebbero circa 33 milioni di euro per un acquisto a titolo definitivo, al giocatore un quadriennale più opzione a 3-3,5 milioni di euro annui. E allora, se tutti sono d'accordo, cosa manca? I rossoblù di Londra non hanno ancora dato il via libera. Per questo Mateta ha sbuffato sui social. La formazione di Glasner, infatti, vuole essere sicura di acquistare un sostituto degno prima di lasciar partire il suo bomber; il profilo scelto è quello di Jens Strand-Larsen, il quale, sempre ieri sera verso le 19, ha forse dato una speranza in più, applaudendo i tifosi, come nei classici casi di addio, al termine della partita persa dai Wolves per 0-2 contro il Bournemouth. Se nelle prossime ore la trattativa tra i gialloneri e i rossoblù si sbloccherà, Mateta potrà imbarcarsi per Milano.

Caso Nkunku

E nel caso in cui atterrasse in Italia, costringerebbe Nkunku a lasciare il Milan dopo soli sei mesi? Le pretendenti non mancherebbero: c'è stato il Fenerbahce, si è affacciato anche il Galatasaray, lo sta valutando la Roma. Ma l'intenzione del francese è quella di restare in rossonero. Lo ha comunicato ieri ad alcuni tifosi all'uscita da Milanello: «Resti?», gli è stato chiesto, e lui ha risposto con un «sì sì», forse non convintissimo ma certamente esemplificativo della sua volontà. Allegri, comunque, sarebbe ben contento di tenerlo ancora in rosa. E sarebbe ancora più felice se arrivasse Mateta. Da lui, però, non aspettiamoci sbuffi social.