Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio

Cosa è successo

- Intrigo internazionale tra Londra e Milano per l’attaccante. I rossoneri stanno trattando l’acquisto del 28enne francese da diversi giorni, ma ieri sera è arrivata la svolta a sorpresa di un’operazione che sembrava a un passo dalla chiusura. Il Diavolo ha messo l’affare in stand-by perché vuole effettuare un approfondimento sulle condizioni fisiche della punta del Crystal Palace. Ieri il giocatore ha svolto accertamenti ma i rossonerie oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva. Se il quadro clinico sarà rassicurante, dopo un ulteriore check medico in queste ore, allora Mateta volerà subito a Milano, in caso negativo l’operazione non si farà. Dunque stamattina ci sarà il verdetto finale sull’affare Mateta, con il giocatore che spera di poter vestire la maglia rossonera e fare un salto di qualità in carriera. Anche perché Jean-Philippe nelle scorse ore si è esposto mediaticamente andando anche allo scontro con il suo attuale club, e quindi spera che l’affare si possa concludere positivamente.

Eppure era tutto pronto sia con il giocatore che con il club, con accordi economici stipulati verbalmente da almeno due giorni. Infatti con Mateta i rossoneri avevano ottenuto l’intesa per un contratto di tre anni e mezzo a circa 4 milioni compresi i bonus. Mentre con il Palace l’affare doveva concludersi a circa 30 milioni di euro. Tutto intavolato e imbastito, ma bisognava attendere l’arrivo di un sostituto di Mateta. E infatti nel pomeriggio di ieri il Crystal Palace di fatto ha trovato l’uomo giusto, ovvero il norvegese Jorgen Strand Larsen, punta del Wolwerenthon, spendendo anche una cifra altissima vicina ai 50 milioni di euro. Dunque il club di Londra avrebbe anche dato l’ok per il passaggio di Mateta a Milano, ma i rossoneri hanno voluto vederci chiaro sulle condizioni fisiche del giocatore francese e hanno chiesto un’indagine supplementare alle ginocchia.