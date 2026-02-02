Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio
Cosa è successo
Eppure era tutto pronto sia con il giocatore che con il club, con accordi economici stipulati verbalmente da almeno due giorni. Infatti con Mateta i rossoneri avevano ottenuto l’intesa per un contratto di tre anni e mezzo a circa 4 milioni compresi i bonus. Mentre con il Palace l’affare doveva concludersi a circa 30 milioni di euro. Tutto intavolato e imbastito, ma bisognava attendere l’arrivo di un sostituto di Mateta. E infatti nel pomeriggio di ieri il Crystal Palace di fatto ha trovato l’uomo giusto, ovvero il norvegese Jorgen Strand Larsen, punta del Wolwerenthon, spendendo anche una cifra altissima vicina ai 50 milioni di euro. Dunque il club di Londra avrebbe anche dato l’ok per il passaggio di Mateta a Milano, ma i rossoneri hanno voluto vederci chiaro sulle condizioni fisiche del giocatore francese e hanno chiesto un’indagine supplementare alle ginocchia.
I numeri di Mateta
Il Milan ha pensato a Mateta perchè si tratta di una punta con caratteristiche diverse rispetto a tutte le altre già in rosa, un giocatore con gol pesanti e che potrebbe incidere sulla corsa scudetto del Milan da qui alla fine dell’anno. Il 28enne francese in stagione ha disputato 23 partite in Premier League, in cui ha siglato otto reti, a cui si aggiungono cinque presenze in Conference League, insomma è un giocatore che il campo lo ha visto spesso, ma dopo il caso estivo relativo a Victor Boniface, saltato proprio per motivi clinici dopo accertamenti alle ginocchia, il Diavolo vuole vederci chiaro prima di affrontare una spesa di 30 milioni di euro e impegnarsi economicamente.
Nkunku resta rossonero
Inoltre in questi giorni è stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku, sulla carta l’attaccante che avrebbe dovuto lasciare il posto a Mateta. L’ex Lipsia però non ha voluto ascoltare nessuna proposta, tantomeno quella del Fenerbahce, la squadra che si è esposta di più durante il mese di gennaio. I turchi hanno messo sul piatto anche trenta milioni per Nkunku ma il francese ha deciso di rimanere. Due giorni fa sono arrivate anche proposte dal campionato arabo ma il numero 18 rossonero ha declinato ancora una volta.
