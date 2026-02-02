Corriere dello Sport.it
Milan, accordo per Mateta. Ma servono nuovi esami al ginocchio

Rossoneri vicini all'attaccante francese del Crystal Palace: pronto il contratto e fissato l'ingaggio
Antonio Vitiello
MILANO - Intrigo internazionale tra Londra e Milano per l’attaccante Jean-Philippe Mateta. I rossoneri stanno trattando l’acquisto del 28enne francese da diversi giorni, ma ieri sera è arrivata la svolta a sorpresa di un’operazione che sembrava a un passo dalla chiusura. Il Diavolo ha messo l’affare in stand-by perché vuole effettuare un approfondimento sulle condizioni fisiche della punta del Crystal Palace. Ieri il giocatore ha svolto accertamenti ma i rossoneri vogliono vederci chiaro sulle condizioni del ginocchio di Mateta e oggi potrebbe arrivare la decisione definitiva. Se il quadro clinico sarà rassicurante, dopo un ulteriore check medico in queste ore, allora Mateta volerà subito a Milano, in caso negativo l’operazione non si farà. Dunque stamattina ci sarà il verdetto finale sull’affare Mateta, con il giocatore che spera di poter vestire la maglia rossonera e fare un salto di qualità in carriera. Anche perché Jean-Philippe nelle scorse ore si è esposto mediaticamente andando anche allo scontro con il suo attuale club, e quindi spera che l’affare si possa concludere positivamente. 

Cosa è successo

Eppure era tutto pronto sia con il giocatore che con il club, con accordi economici stipulati verbalmente da almeno due giorni. Infatti con Mateta i rossoneri avevano ottenuto l’intesa per un contratto di tre anni e mezzo a circa 4 milioni compresi i bonus. Mentre con il Palace l’affare doveva concludersi a circa 30 milioni di euro. Tutto intavolato e imbastito, ma bisognava attendere l’arrivo di un sostituto di Mateta. E infatti nel pomeriggio di ieri il Crystal Palace di fatto ha trovato l’uomo giusto, ovvero il norvegese Jorgen Strand Larsen, punta del Wolwerenthon, spendendo anche una cifra altissima vicina ai 50 milioni di euro. Dunque il club di Londra avrebbe anche dato l’ok per il passaggio di Mateta a Milano, ma i rossoneri hanno voluto vederci chiaro sulle condizioni fisiche del giocatore francese e hanno chiesto un’indagine supplementare alle ginocchia.  

I numeri di Mateta

Il Milan ha pensato a Mateta perchè si tratta di una punta con caratteristiche diverse rispetto a tutte le altre già in rosa, un giocatore con gol pesanti e che potrebbe incidere sulla corsa scudetto del Milan da qui alla fine dell’anno. Il 28enne francese in stagione ha disputato 23 partite in Premier League, in cui ha siglato otto reti, a cui si aggiungono cinque presenze in Conference League, insomma è un giocatore che il campo lo ha visto spesso, ma dopo il caso estivo relativo a Victor Boniface, saltato proprio per motivi clinici dopo accertamenti alle ginocchia, il Diavolo vuole vederci chiaro prima di affrontare una spesa di 30 milioni di euro e impegnarsi economicamente.  

Nkunku resta rossonero

Inoltre in questi giorni è stato complicato trovare una squadra a Christopher Nkunku, sulla carta l’attaccante che avrebbe dovuto lasciare il posto a Mateta. L’ex Lipsia però non ha voluto ascoltare nessuna proposta, tantomeno quella del Fenerbahce, la squadra che si è esposta di più durante il mese di gennaio. I turchi hanno messo sul piatto anche trenta milioni per Nkunku ma il francese ha deciso di rimanere. Due giorni fa sono arrivate anche proposte dal campionato arabo ma il numero 18 rossonero ha declinato ancora una volta.  

