Goretzka fa gola: il Milan tenta il blitz per il colpo a zero

Per mettere le mani su un parametro zero di un certo livello, bisogna muoversi con largo anticipo. Il Milan sta pensando di accelerare sulle altre squadre per acquistare Leon Goretzka a scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Il centrocampista 31enne lascerà il Bayern Monaco al termine del campionato, e ha già annunciato che non prolungherà il rapporto con la società tedesca. Già durante il mercato di gennaio i rossoneri avevano avuto contatti con gli agenti di Goretzka , cercando di studiare un modo per strapparlo alla concorrenza.

La corsa a Goretzka

Ma il Bayern non lo ha liberato, dunque a giugno ci sarà la corsa al centrocampista nativo di Bochum. In particolare bisognerà superare il corteggiamento serrato dell’Atletico Madrid, forse la squadra più agguerrita per aggiudicarsi Goretzka a fine anno. Il Milan pure si è mosso con anticipo e vorrebbe bloccare l’acquisto in vista del mercato estivo. Un rinforzo d’esperienza per Allegri, soprattutto in previsione della partecipazione alle coppe europee quando servirà allungare la rosa con giocatori che fanno la differenza. In questa stagione Goretzka non ha avuto particolari problemi fisici e ha collezionato 18 presenze in Bundesliga, con una rete, ma anche 6 gare in Champions League, oltre alle tre partecipazione in Coppa di Germania una in Supercoppa.