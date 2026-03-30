Colpo Milan, arriva Kostic: quanto è costato e chi è il primo acquisto per la prossima stagione

MILANO - Le prime mosse per la prossima stagione sono cominciate. Il Milan ha sfruttato la sosta per le nazionali per acquistare un primo tassello per l’anno prossimo, e si tratta di un giovane molto promettente. I rossoneri hanno bloccato l’attaccante Andrej Kostic per giugno, un acquisto a titolo definitivo inizialmente per la squadra Milan Futuro, la formazione Under 23 allenata da mister Oddo, ma con la prospettiva di portare la punta diciannovenne molto presto nel gruppo di Massimiliano Allegri . Molto dipenderà dalla capacità di adattamento del montenegrino, infatti già in estate avrà la possibilità di mettersi in mostra nelle amichevoli estive ed eventualmente durante la tournée che il club sta organizzando in Australia. Può giocare da prima o seconda punta, e può adattarsi sia al 4-3-3 che al 3-5-2, insomma utile come jolly offensivo. Dal club di via Aldo Rossi trapela una certa soddisfazione per aver messo a segno un colpo importante per il futuro.

Kostic-Milan, affare chiuso: tutti i numeri

Ieri Kostic è stato a Milano per le visite mediche alla clinica La Madonnina, cominciate alle 9 del mattino e terminate al pomeriggio, una toccata e fuga per poi tornare a Belgrado dove concluderà la stagione con il Partizan. Un blitz in piena regola per concludere un affare che va avanti ormai da diversi mesi. Infatti i rossoneri già a gennaio avevano provato a chiudere l’operazione di mercato per anticipare la concorrenza straniera, tuttavia il Partizan ha sempre chiesto almeno dieci milioni di euro. Negli ultimi due mesi, anche grazie alla mediazione del suo agente Darko Ristic, lo stesso che gestisce gli affari dello juventino Dusan Vlahovic, i rossoneri sono riusciti a strappare Kostic per 3 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Un’operazione che ha lasciato soddisfatto il Milan e il reparto scouting, da tempo impegnato nell’ottenere il via libera del Partizan per la giovane punta. Kostic è un giocatore già pronto, in quanto con la formazione serba ha già collezionato ventisette presenze e siglato undici reti, ed è in pianta stabile nel giro della nazionale Under 21, inoltre ha già esordito con quella maggiore. L’attaccante aveva attirato parecchio l’attenzione di squadre tedesche e inglesi, ma il Milan è stato rapido nel concludere prima di tutti l’operazione.