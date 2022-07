Monza, visite mediche per Caprari e Filippo Ranocchia

MONZA - Mattinata di visite mediche per Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia. Il Monza di Berlusconi e Galliani piazza altri due colpi di mercato, con il primo che arriva dall'Hellas Verona in prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di salvezza, mentre il secondo proviene dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri. Questa mattina Caprari e Ranocchia si sono recati presso una clinica nel centro di Milano per svolgere le consuete visite mediche di rito. Poi la firma e l'ufficialità della doppia operazione. Due innesti importanti per rinforzare il centrocampo e l'attacco del Monza.