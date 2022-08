Monza, ufficiale l'ingresso nell'area tecnica del club di Modesto

MONZA - Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Monza "annuncia ufficialmente l’ingresso nell’Area Tecnica del Club di François Modesto. Nato a Bastia, in Corsica, il 19 agosto 1978, da calciatore ha vestito le maglie di Bastia, Cagliari, Monaco e Olympiakos. Nel 2016 ha chiuso la carriera da calciatore per cominciare quella dirigenziale all’Olympiakos. Da direttore sportivo e responsabile dell’area scouting ha vinto tre campionati e una coppa di Grecia. Dal 2019 ha iniziato a ricoprire lo stesso ruolo anche al Nottingham Forest, che è tornato in Premier League dopo 23 anni lo scorso maggio".