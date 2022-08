Monza, Mazzocchi si allontana: può restare alla Salernitana

MONZA - Una vicenda intrigata che potrebbe risolversi a breve. Almeno, queste sono le premesse dopo che Pasquale Mazzocchi si è allenato con i compagni ieri pomeriggio. Si fa sempre più strada la permanenza dell'ex Venezia alla Salernitana. Un profilo cercato e avvicinato dal Monza di Berlusconi e Galliani per cui alla fine non si è riusciti a trovare la quadra. Dopo l'offerta sostanziosa del Monza, è arrivata la risposta del club campano con un adeguamento contrattuale. Ne è seguita una fase di stallo che ha raffreddato la pista brianzola. Insomma, al club del presidente Daniele Iervolino non è arrivata alcuna proposta ufficiale di acquisto, motivo per cui Mazzocchi potrebbe realmente iniziare la prossima stagiona con ancora addosso la maglia della Salernitana, salvo sorprese.