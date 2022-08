Calciomercato Monza, ecco Petagna e Rovella

MONZA - Andrea Petagna (27) subito, in attesa di Nicolò Rovella (20) e, forse, di Pablo Marì (28). Il Monza prosegue la rivoluzione di calciomercato che coinvolge tutti i reparti della squadra di Giovanni Stroppa. L’attaccante nato a Trieste era in pugno da diverse settimane e per il suo arrivo si attendeva solo l’ultimo sì del presidente Silvio Berlusconi. Un via libera arrivato per l’appunto ieri mattina e che, di fatto, sblocca anche l’operazione Giovanni Simeone (27) al Napoli. Confermate anche le cifre del trasferimento di Petagna: 2,5 milioni di euro per il prestito oneroso, più 12,5 come riscatto legato alla salvezza, bonus inclusi. Tutto pronto quindi per le visite mediche e la firma della punta ex Atalanta, seguita da Giuseppe Riso, ovvero dallo stesso agente di Matteo Pessina (25), Stefano Sensi (27) e Nicolò Rovella (20). Proprio il centrocampista di proprietà della Juventus è segnalato vicinissimo al Monza con la formula del prestito. Sono stati infatti proficui i contatti delle scorse ore, con il calciatore che ha ribadito la sua totale disponibilità ai brianzoli dopo le chiamate di metà luglio. Il difensore in cima alle preferenze di Adriano Galliani resta invece Pablo Marì (28), ex Udinese, e per il quale nei giorni scorsi si è registrato un inserimento del Verona.